Признаки опасных болезней могут проявляться на ногтях: объясняет врач

«одно конкретное изменение в ногте может означать рак».

«В случае рака на ногте может возникать черная или коричневая полоса, которая может отделяться от ногтевого ложа, кровоточить, истончаться или иметь вид синяка, который не проходит, несмотря на рост ногтя. Кожа вокруг ногтя также может потемнеть», - объяснило врач.

Ногти, которые становятся более выпуклыми, напоминая часовое стекло вокруг кончиков пальцев, могут быть признаком рака легких.

Горизонтальные бороздки на ногтях, известные как линии Бо, могут указывать на проблемы с почками, щитовидной железой.

Желтый или зеленоватый цвет ногтевой пластины может быть признаком грибковой инфекция, которая, свою очередь, может быть ранним признаком диабета 2 типа.