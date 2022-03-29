Признаки опасных болезней могут проявляться на ногтях: объясняет врач
Никогда не игнорируйте изменения с вашими ногтями, потому что они могут оказаться признаком серьезных болезней, вплоть до смертельно опасных патологий.
В интервью врача службы NHS, доктора Раджана Карана, прозвучало предостережение о том, что
«одно конкретное изменение в ногте может означать рак».
Доктор Каран поделился историей пациента, который несколько лет прожил с полоской, возникшей на ногтевой пластине. Мужчина полагал, что полоса была просто причудливой особенностью его ногтя, однако затем у него диагностировали рак, подногтевую меланому.
Подногтевая меланома – это разновидность рака кожи под ногтями, как на пальцах ног, так и на пальцах рук. Он считается одним из тех видов рака, которые особенно трудно обнаруживаются на ранней стадии. Люди, у которых возникает подногтевая меланома, зачастую ошибочно полагают, что у них просто возникает в области ногтя синяк.
«В случае рака на ногте может возникать черная или коричневая полоса, которая может отделяться от ногтевого ложа, кровоточить, истончаться или иметь вид синяка, который не проходит, несмотря на рост ногтя. Кожа вокруг ногтя также может потемнеть», - объяснило врач.
Доктор Каран подчеркнул, что меланомный рак, выявленный достаточно рано, имеет хорошую выживаемость – до 90 процентов, если болезнь обнаруживают на первой стадии. Эксперт посоветовал обращаться к врачу, заметив у себя изменение размера, цвета или формы ногтей.
Другие признаки опасных болезней на ногтях.
- Ногти, которые становятся более выпуклыми, напоминая часовое стекло вокруг кончиков пальцев, могут быть признаком рака легких.
- Горизонтальные бороздки на ногтях, известные как линии Бо, могут указывать на проблемы с почками, щитовидной железой.
- Желтый или зеленоватый цвет ногтевой пластины может быть признаком грибковой инфекция, которая, свою очередь, может быть ранним признаком диабета 2 типа.
Каран Раджан (Karan Rajan)
Здоровье
врач NHS, Национальной службы здравоохранения Великобритании
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