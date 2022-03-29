Клиника Мэйо: вмятины на ногтях сигналят об аутоиммунных проблемах
Мало кто знает, что ногти могут многое рассказать о здоровье человека. Например, предупредить о наличии аутоиммунных заболеваний. Если вы заметили на ногтях вмятины, стоит проконсультироваться с врачом.
Специалисты Клиники Мэйо подчеркивают, что такие изменения ногтей могут быть признаком псориаза, воспалительного артрита, синдрома Рейтера и очаговой алопеции. Чаще всего вмятины на ногтях встречаются при артрите. По данным портала Creaky Joints, почти 90 процентов людей с этим диагнозом сталкиваются с такими проблемами ногтей.
Доктор медицинских наук, доцент кафедры клинической дерматологии в Медицинской школе при Йельском университете, Мона Гохара отмечает, что затронуты могут быть ногти как на руках, так и на ногах. Кроме непосредственно вмятин может меняться цвет и форма ногтя. Он может крошиться и отделяться от ложа.
Помимо изменений ногтей, аутоиммунные заболевания могут проявляться выпадением волос, изменениями кожи, болью в суставах и другими симптомами. Эксперты отмечают, что причиной изменения ногтей может быть воспаление. При этом в период ремиссии ногти должны «выздоравливать», а вмятины отрастать.
Ранее ученые выяснили, что мужчины и женщины по-разному воспринимают болевые сигналы.
Мона Гохара
Здоровье
Доктор медицинских наук, доцент кафедры клинической дерматологии в Медицинской школе при Йельском университете
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