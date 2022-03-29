Кардиолог Чо назвала два способа повысить уровень «хорошего» холестерина

«Необходимо иметь высокий уровень ЛПВП-холестерина и низкий уровень ЛПНП-холестерина. В идеале уровень «хорошего» холестерина в организме должен составлять 60 мг/дл или выше», - сообщила в интервью кардиолог Кливлендской клиники Лесли Чо.

Снизить потребление насыщенного животного жира.

Увеличить потребление ненасыщенных жиров (растительные масла).

Отказаться от трансжиров.

Начать есть больше клетчатки.

Умерить количество красного мяса, предпочитать его постные варианты.

«Уделяйте полчаса умеренным или высокоинтенсивным нагрузкам каждый день – не менее 5 дней в неделю», - сказала Чо.