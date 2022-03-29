Кардиолог Чо назвала два способа повысить уровень «хорошего» холестерина

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«Хороший» ЛПВП-холестерин действует в организме как чистильщик кровеносных сосудов, способствуя выведению из них опасного «плохого» холестерина.

Медики различают «хороший» и «плохой» холестерин: первый переносится в организме липопротеинами высокой плотности, второй – липопротеинами низкой плотности. «Плохой» холестерин называется так, поскольку именно этот тип заполняет артерии и сосуды, вызывая отложение бляшек на их внутренних стенках. В результате сосуды становятся более жесткими и сужаются – это ведет к развитию гипертонии, нарушениям в работе сердца, тромбам. В свою очередь, «хороший» холестерин обладает свойством соединяться с «плохим» и выводиться из кишечника. Таким образом, он оздоровляет сосуды и сердце.

«Необходимо иметь высокий уровень ЛПВП-холестерина и низкий уровень ЛПНП-холестерина. В идеале уровень «хорошего» холестерина в организме должен составлять 60 мг/дл или выше», - сообщила в интервью кардиолог Кливлендской клиники Лесли Чо.

Медик назвала два ключевых способа повысить уровень «хорошего» холестерина.

Скорректировать питание.По словам кардииолога Чо, необходимо
  • Снизить потребление насыщенного животного жира.
  • Увеличить потребление ненасыщенных жиров (растительные масла).
  • Отказаться от трансжиров.
  • Начать есть больше клетчатки.
  • Умерить количество красного мяса, предпочитать его постные варианты.
Двигаться. Повышенный холестерин тесно связан с малоподвижностью.

«Уделяйте полчаса умеренным или высокоинтенсивным нагрузкам каждый день – не менее 5 дней в неделю», - сказала Чо.

Кардиолог добавила, что в некоторых случаях добиться снижения холестерина можно только за счет лекарств. В этом случае врач должен выпивать статины.

Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, которыми проявляется атеросклероз – опасная патология сосудов, возникающая в связи с повышением уровня холестерина в крови.
Лесли Чо
Лесли Чо
Здоровье
кардиолог, доктор медицины, директор женского сердечно-сосудистого центра Кливлендской клиники
Теги : холестерин, снижение холестерина, Лесли Чо