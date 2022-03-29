Высокий холестерин ведет к атеросклерозу: признаки опасной патологии сосудов

1 Фото: istockphoto.com
боль в груди

Высокий уровень «плохого» холестерина ЛПНП может привести к возникновению опасной для сердца сосудистой патологии, известной как атеросклероз.

Производство холестерина в организме является непрерывным процессом, при этом на 80% его содержание в теле обеспечивается собственной выработкой, а на 20% - поступлением из пищи. Печень синтезирует липопротеины низкой плотности (ЛПНП): они являются переносчиками производимого холестерина, доставляя его к каждой клетке организма. ЛПНП легко отдают холестерин, и именно этот тип ответствен за накопление его излишков в кровеносных сосудах и артериях. ЛПНП холестерин называют также «плохим», именно с его высоким уровнем ассоциируется развитие атеросклероза.

Атеросклероз означает, что состояние сосудов становится патологическим: на их внутренних стенках возникают бляшки, вызывая утолщение и уплотнение сосудистых стенок. В результате такого затвердения сосуды (и артерии) лишаются эластичности и перестают адекватно расширяться при увеличении потока крови (происходящего, например, при увеличении физических нагрузок). Все это повышает риск того, что затвердевающие сосудистые стенки становятся подверженными травмам, повреждениям. В результате таких повреждений могут отрываться фрагменты кровяных и жировых образований, формируя тромбы. Наличие атеросклероза рассматривается врачами как фактор высокого риска тромбоза и его опасных последствий в виде эмболий.

Кроме того, накопление в сосудах атеросклеротических бляшек способствует ухудшению их проводимости, снижению кровоснабжения органов, включая мозг и сердце.

«В результате этого состояния артериальное давление повышается, поскольку артерии сужаются из-за наличия бляшек. Атеросклероз может привести к ряду серьезных состояний, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний», - предупреждают медики.

Признаки атеросклероза. Британский фонд сердца рекомендует обращать внимание на следующие признаки.
  • Боль в груди.
  • Боль, слабость, чувство холода или онемение в конечностях.
  • Одышка.
  • Очень быстрое или медленное сердцебиение.
  • Головокружение, предобморочное состояние, слабость.
  • Повышенная утомляемость.
  • Отек конечностей.
  • Боль в ногах и хромота при ходьбе (перемежающаяся хромота).
Все эти симптомы при их повторении требуют обращения к врачам, обследования, корректировки образа жизни и питания.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для оздоровления сердца полезно есть клюкву.

Британский фонд сердца (British Heart Foundation, BHF)

Здоровье

благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве

Теги : атеросклероз, признаки болезней сердца, повышенный холестерин