Высокий холестерин ведет к атеросклерозу: признаки опасной патологии сосудов
Высокий уровень «плохого» холестерина ЛПНП может привести к возникновению опасной для сердца сосудистой патологии, известной как атеросклероз.
Производство холестерина в организме является непрерывным процессом, при этом на 80% его содержание в теле обеспечивается собственной выработкой, а на 20% - поступлением из пищи. Печень синтезирует липопротеины низкой плотности (ЛПНП): они являются переносчиками производимого холестерина, доставляя его к каждой клетке организма. ЛПНП легко отдают холестерин, и именно этот тип ответствен за накопление его излишков в кровеносных сосудах и артериях. ЛПНП холестерин называют также «плохим», именно с его высоким уровнем ассоциируется развитие атеросклероза.
Атеросклероз означает, что состояние сосудов становится патологическим: на их внутренних стенках возникают бляшки, вызывая утолщение и уплотнение сосудистых стенок. В результате такого затвердения сосуды (и артерии) лишаются эластичности и перестают адекватно расширяться при увеличении потока крови (происходящего, например, при увеличении физических нагрузок). Все это повышает риск того, что затвердевающие сосудистые стенки становятся подверженными травмам, повреждениям. В результате таких повреждений могут отрываться фрагменты кровяных и жировых образований, формируя тромбы. Наличие атеросклероза рассматривается врачами как фактор высокого риска тромбоза и его опасных последствий в виде эмболий.
Кроме того, накопление в сосудах атеросклеротических бляшек способствует ухудшению их проводимости, снижению кровоснабжения органов, включая мозг и сердце.
«В результате этого состояния артериальное давление повышается, поскольку артерии сужаются из-за наличия бляшек. Атеросклероз может привести к ряду серьезных состояний, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний», - предупреждают медики.
Признаки атеросклероза. Британский фонд сердца рекомендует обращать внимание на следующие признаки.
- Боль в груди.
- Боль, слабость, чувство холода или онемение в конечностях.
- Одышка.
- Очень быстрое или медленное сердцебиение.
- Головокружение, предобморочное состояние, слабость.
- Повышенная утомляемость.
- Отек конечностей.
- Боль в ногах и хромота при ходьбе (перемежающаяся хромота).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для оздоровления сердца полезно есть клюкву.
Британский фонд сердца (British Heart Foundation, BHF)
Здоровье
благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве
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