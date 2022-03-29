Высокий холестерин ведет к атеросклерозу: признаки опасной патологии сосудов

«В результате этого состояния артериальное давление повышается, поскольку артерии сужаются из-за наличия бляшек. Атеросклероз может привести к ряду серьезных состояний, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний», - предупреждают медики.

Боль в груди.

Боль, слабость, чувство холода или онемение в конечностях.

Одышка.

Очень быстрое или медленное сердцебиение.

Головокружение, предобморочное состояние, слабость.

Повышенная утомляемость.

Отек конечностей.

Боль в ногах и хромота при ходьбе (перемежающаяся хромота).