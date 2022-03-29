Будущим отцам опасно принимать метформин
Неприятная новость для мужчин с диабетом, которые мечтают об отцовстве. Приёма препарата метформина в период зачатия может в три раза увеличить риск рождения сына с генитальными родовыми дефектами.
Исследователи из Университета Южной Дании проанализировали 1,1 млн родов в этой стране в период с 1997 по 2016 годы. Этот анализ показал, что будущие отцы, которые в период зачатия принимали препарат для лечения диабета метформин, впоследствии значительно чаще производили на свет детей с генитальными родовыми дефектами. Этот риск наблюдался только в том случае, если представители сильного пола использовали доступное по стоимости лекарство от диабета метформин, когда пытались стать отцами. У их сыновей приблизительно в три раза чаще отмечались эти дефекты.
Эксперты полагают, что если мужчины с диабетом хотят стать отцами, то на период зачатия им следует заменить метформин на какой-то другой препарат. Но подобная замена возможна только и исключительно по рекомендации лечащего врача, самостоятельно отменять какие-либо лекарственные средства недопустимо. Необходимо побеседовать с доктором о том, какие альтернативы могут быть использованы. Авторы исследования также отмечают, что и диабет сам по себе, от которого страдают миллионы мужчин в разных странах мира, сокращает уровень фертильности мужчины за счёт снижения качества сперматозоидов.
Метформин обычно является наиболее распространённым средством лечения диабета второго типа. Не совсем понятно, как много мужчин получают это лекарство, но известно, что только в США 37 млн представителей сильного пола страдают от диабета. Метформин контролирует болезнь, сокращая количество сахара в печени, попадающее в организм, и уменьшая уровень глюкозы за счёт повышения резистентности к инсулину. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Южной Дании
Здоровье
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