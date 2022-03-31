Диабет: прием метформина до зачатия может увеличить риск врожденных дефектов на 40%
МЕТФОРМИН в настоящее время играет важную роль в лечении множества заболеваний, но в первую очередь этот препарат предназначен для лечения диабета. Хотя он может похвастаться хорошим профилем безопасности, результаты нового исследования вызвали вопросы после предположения, что он может увеличить вероятность врожденных дефектов половых органов у младенцев мужского пола.
Метформин воздействует на высокий уровень сахара в крови, характерный для диабета , и его непревзойденная эффективность получила признание во всем мире. Более того, некоторые исследования показали, что лекарство может увеличить продолжительность жизни за счет улучшения реакции организма на инсулин, действия антиоксидантов и улучшения состояния кровеносных сосудов. Однако другие результаты вызвали дискуссию о безопасности препарата для мужчин, пытающихся завести детей.
Последнее исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine, выявило значительно повышенный риск врожденных дефектов гениталий среди мальчиков, чей отец выписал рецепт на метформин примерно за три месяца до зачатия.
Три месяца исследования были выбраны потому, что они позволяли оплодотворяющей сперме полностью созреть. Согласно полученным данным, препарат может вызывать врожденные дефекты половых органов, такие как неопущение яичек и проблемы с мочеиспускательным каналом.
Более того, оказалось, что он влияет на сперматозоиды, которые развились в течение трех месяцев до зачатия ребенка.
Не было никаких доказательств того, что эти изменения в сперме отца влияют на детей женского пола.
Соавтор исследования, Маартен Венсинк, эксперт по общественному здравоохранению в Университете Южной Дании, сказал, что результаты представляют собой веские доводы в пользу того, чтобы «уделить больше внимания здоровью отцов».
Выводы были получены после изучения медицинских карт детей, родившихся в период с 1997 по 2016 год, чьи отцы принимали метформин или другие лекарства, связанные с диабетом.
Записи были включены только для детей, матерям которых не назначались какие-либо лекарства от диабета или у которых не было диагностировано это заболевание.
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