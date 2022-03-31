Диабет: прием метформина до зачатия увеличивает риск врожденных дефектов на 40%
Метформин играет важную роль в лечении множества заболеваний, но в первую очередь этот препарат предназначен для лечения диабета. Хотя он может похвастаться хорошим профилем безопасности, результаты нового исследования вызвали вопросы после предположения, что он может увеличить вероятность врожденных дефектов половых органов у младенцев мужского пола.
Метформин воздействует на высокий уровень сахара в крови, характерный для диабета, и его непревзойденная эффективность получила признание во всем мире. Более того, некоторые исследования показали, что лекарство может увеличить продолжительность жизни за счет улучшения реакции организма на инсулин, действия антиоксидантов и улучшения состояния кровеносных сосудов. Однако другие результаты вызвали дискуссию о безопасности препарата для мужчин, пытающихся завести детей.
Последнее исследование выявило значительно повышенный риск врожденных дефектов гениталий среди мальчиков, чей отец выписал рецепт на метформин примерно за три месяца до зачатия. Три месяца исследования были выбраны потому, что они позволяли оплодотворяющей сперме полностью созреть. Согласно полученным данным, препарат может вызывать врожденные дефекты половых органов, такие как неопущение яичек и проблемы с мочеиспускательным каналом.Более того, оказалось, что он влияет на сперматозоиды, которые развились в течение трех месяцев до зачатия ребенка.
Не было никаких доказательств того, что эти изменения в сперме отца влияют на детей женского пола.
Соавтор исследования, Маартен Венсинк, эксперт по общественному здравоохранению в Университете Южной Дании, сказал, что результаты представляют собой веские доводы в пользу того, чтобы «уделить больше внимания здоровью отцов».
Ранее Медикфорум писал о признаках нездоровой щитовидной железы.
Маартен Венсинк
Здоровье
Врач, эксперт по общественному здравоохранению в Университете Южной Дании.
Оставить комментарий