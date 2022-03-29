Диабет 2 типа: состояние приводит к повышенному риску 57 других заболеваний
Диабет как первого, так и второго типа требует специального лечения и сопряжен с риском. Это включает в себя повышенный риск развития рака, говорится в новом исследовании.
Современное исследование показало, что диабетики второго типа особенно подвержены повышенному риску развития нескольких опасных состояний.
Результаты, проведенные Кембриджским университетом, показали, что у людей с диабетом второго типа возникли определенные проблемы со здоровьем на пять лет раньше, чем у людей без этого заболевания.
Данные показали, что у диабетиков второго типа:
- Риск развития рака повышен на девять процентов
- Вероятность развития терминальной стадии заболевания почек более чем в пять раз выше
- Вероятность развития рака печени в четыре с половиной раза выше
- Вероятность развития рака печени более чем в три раза выше дегенерация желтого пятна
- Более чем в два раза выше вероятность развития неврологических проблем и проблем со зрением
Результаты были описаны экспертами как тревожные, которые заявили, что необходимо сделать больше, чтобы снизить риск развития у людей диабета второго типа.
Доктор Элизабет Робертсон, директор по исследованиям Diabetes UK, сказала:
«Это исследование с тревожными подробностями иллюстрирует неприемлемую распространенность плохого здоровья у людей среднего возраста с диабетом второго типа и является ярким напоминанием об обширных и серьезных долгосрочных последствиях диабета. сахарный диабет в организме. Вот почему так важно, чтобы люди с повышенным риском диабета второго типа получали поддержку для снижения риска, а те, кто живет с этим заболеванием, имели постоянный доступ к обычному уходу и поддержке, чтобы хорошо справляться с ним и избегать или отсрочивать осложнения».
Ранее Медикфорум писал о пользе кофе.
Элизабет Робертсон
Здоровье
Директор по исследованиям Diabetes UK.
Оставить комментарий