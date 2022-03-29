Диабет 2 типа: состояние приводит к повышенному риску 57 других заболеваний

Риск развития рака повышен на девять процентов

Вероятность развития терминальной стадии заболевания почек более чем в пять раз выше

Вероятность развития рака печени в четыре с половиной раза выше

Вероятность развития рака печени более чем в три раза выше дегенерация желтого пятна

Более чем в два раза выше вероятность развития неврологических проблем и проблем со зрением

«Это исследование с тревожными подробностями иллюстрирует неприемлемую распространенность плохого здоровья у людей среднего возраста с диабетом второго типа и является ярким напоминанием об обширных и серьезных долгосрочных последствиях диабета. сахарный диабет в организме. Вот почему так важно, чтобы люди с повышенным риском диабета второго типа получали поддержку для снижения риска, а те, кто живет с этим заболеванием, имели постоянный доступ к обычному уходу и поддержке, чтобы хорошо справляться с ним и избегать или отсрочивать осложнения».