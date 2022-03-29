Ожирение в 50 лет дает вам здоровье 75-летнего

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Ожирение в 50 лет дает вам здоровье 75-летнего

Исследования показывают, что 55-летние люди, страдающие ожирением, скорее всего, будут страдать от тех же проблем со здоровьем, что и люди на 20 лет старше, но без избыточного веса.

Было обнаружено, что чуть менее 20 процентов из 115 000 финнов со здоровым весом страдали двумя заболеваниями к 75 годам. Но среди людей с ожирением эта доля была достигнута в 55 лет. Аналогичные результаты наблюдались в группе из 500 000 взрослых британцев.

Исследователи из Хельсинки и Университетского колледжа Лондона заявили:
«По сравнению с людьми со здоровым весом, у людей с ожирением в пять раз повышен риск простой мультиморбидности и более чем в 12 раз повышен риск сложной мультиморбидности».

Простая мультиморбидность — это два или более состояния, а сложная мультиморбидность — четыре или более. Но результаты показали, что влияние ожирения на смертность не столь заметно, поэтому люди с избыточным весом живут с болезнями, а не умирают рано.

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