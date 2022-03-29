Ожирение в 50 лет дает вам здоровье 75-летнего

«По сравнению с людьми со здоровым весом, у людей с ожирением в пять раз повышен риск простой мультиморбидности и более чем в 12 раз повышен риск сложной мультиморбидности».

Было обнаружено, что чуть менее 20 процентов из 115 000 финнов со здоровым весом страдали двумя заболеваниями к 75 годам. Но среди людей с ожирением эта доля была достигнута в 55 лет. Аналогичные результаты наблюдались в группе из 500 000 взрослых британцев.Исследователи из Хельсинки и Университетского колледжа Лондона заявили:Простая мультиморбидность — это два или более состояния, а сложная мультиморбидность — четыре или более. Но результаты показали, что влияние ожирения на смертность не столь заметно, поэтому люди с избыточным весом живут с болезнями, а не умирают рано.Ранее Медикфорум писал о том, что кофе помогает предотвратить кальцификацию артерий.