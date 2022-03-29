Ожирение в 50 лет дает вам здоровье 75-летнего
Исследования показывают, что 55-летние люди, страдающие ожирением, скорее всего, будут страдать от тех же проблем со здоровьем, что и люди на 20 лет старше, но без избыточного веса.
Было обнаружено, что чуть менее 20 процентов из 115 000 финнов со здоровым весом страдали двумя заболеваниями к 75 годам. Но среди людей с ожирением эта доля была достигнута в 55 лет. Аналогичные результаты наблюдались в группе из 500 000 взрослых британцев.
Исследователи из Хельсинки и Университетского колледжа Лондона заявили:
«По сравнению с людьми со здоровым весом, у людей с ожирением в пять раз повышен риск простой мультиморбидности и более чем в 12 раз повышен риск сложной мультиморбидности».
Простая мультиморбидность — это два или более состояния, а сложная мультиморбидность — четыре или более. Но результаты показали, что влияние ожирения на смертность не столь заметно, поэтому люди с избыточным весом живут с болезнями, а не умирают рано.
Ранее Медикфорум писал о том, что кофе помогает предотвратить кальцификацию артерий.
University College London
Здоровье
Лондонский университет номер один по исследовательской силе, признанный за свои академические успехи и глобальное влияние.
Оставить комментарий