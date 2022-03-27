Напиток для сердца: кофе помогает предотвратить кальцификацию артерий

«употребление от двух до трех до чашек кофе в день может значительно уменьшить количество кальция, откладывающегося в артериях, ведущих к сердцу».

Полезен ли кофе для людей с сердечными заболеваниями? Ученые из Южной Кореи отвечают утвердительно: их исследование, проведенное на когорте из 25 000 мужчин и женщин, показало, что напиток эффективно препятствует кальцификации артерий – состоянию, которое вызывается атеросклерозом и является физическим маркером уязвимости сердечно-сосудистой системы. Нередко кальцификация артерий становится предвестником сердечного приступа.Медики констатируют, что кальцификация подразумевает накопление в артериях кальциевых бляшек, и с возрастом их вероятность появления у человека становится все более существенной. Такие бляшки покрывают внутреннюю оболочку аорты и других сосудов, ведущих к сердцу, что препятствует кровотоку и повышает риск обструкции.Ученые пришли к выводу, чтоПолезный эффект напитка исследователи связывают с действием антиоксидантов, содержащихся в кофейных зернах. По их мнению, ежедневное потребление кофе должно быть частью рациона у людей с сердечными заболеваниями, хотя злоупотреблять кофеином все же не следует – особенно если напиток вызывает чувство беспокойства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях кофе не дает бодрящего эффекта.