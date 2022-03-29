Ученые назвали максимальное время, которое подросткам стоит проводить перед экранами

«Подросткам не стоит взаимодействовать с экранами более двух часов в день, вне зависимости от того, о каком экране идет речь», - отмечает Хан.

Согласно исследованию, проведенному Квинслендским университетом, независимо от того, с каким экраном взаимодействует подросток (смартфон, телевизор или компьютер) серьезные последствия для физического и психического здоровья наступают после двух часов использования.Исследователь Школы здравоохранения и реабилитации Квинслендского университета Асад Хан отмечает, что это исследование является первым доказательством того, что как пассивное, так и активное времяпрепровождение перед экранами отрицательно влияет на психическое благополучие подростков. В исследовании приняли участие более 400 тыс. человек.Ученые обнаружили, что подростки, которые превышали этот лимит, чаще сообщали о психосоматических симптомах, физических и психологических проблемах. Психологические жалобы подростков включали в себя подавленность, раздражительность, нервозность и проблемы со сном, а соматические головные боли, боли в животе, в спине и головокружение.Ключевые результаты исследования показали, что мальчики-подростки, которые смотрели телевизор более четырех часов в день, по сравнению с теми, кто смотрел его менее двух часов в день, на 67 % чаще сообщали о серьезных психосоматических жалобах, в то время как девочки подвергались несколько более высокому риску — 71 %.Ранее ученые рассказали, как жизнь в большой семье может помочь здоровью