Мочеиспускание: медик называет 5 ошибок, часто допускаемых женщинами

«Я вижу многих женщин, которые носят с собой бутылку с водой, периодически выпивая ее. Но перегрузка жидкостью может вызвать полиурию, то есть выделение слишком большого количества мочи, которое может испортить ночной сон».

В своем интервью врач урогинеколог, профессор Стергиос Думучцис, напомнил, что женщинам важно поддерживать здоровые привычки, связанные с мочеиспусканием, – это помогает снизить риск многих расстройств. Также медик отметил, что представительницами прекрасного пола при посещении туалета нередко совершаются характерные ошибки.По словам профессора Стергиоса, подтирание движением сзади вперед может привести к перемещению фекалий и бактерий из заднего прохода к отверстию уретры. Таким образом можно спровоцировать инфекцию мочевыводящих путей, вызывающую жжение при мочеиспускании, боль и постоянное желание сходить в туалет.Медик предупреждает: в этом случае на коже могут оставаться фрагменты туалетной бумаги – это, в свою очередь, может вызвать раздражение и потенциальную инфекцию, особенно если они остаются там в течение нескольких часов.Еще одна ошибка, говорит эксперт. Так называемое «профилактическое мочеиспускание» может поспособствовать тому, что мочевой пузырь привыкнет, что его опорожнение происходит при небольшом количестве мочи. В результате он лишится какой бы то ни было способности терпеть и будет каждый раз «проситься» в туалет, едва наполнившись. Иногда помочиться «на всякий случай» бывает не вредно, но делать это регулярно врач категорически не советует.Несмотря на утверждения, что питье воды помогает улучшить здоровье, профессор Стергиос считает, что женщинам все же не нужно с этим усердствовать.Специалист отмечает: женщины могут не осознавать, что их мочевой пузырь не опорожняется должным образом каждый раз, когда они пользуются туалетом. Это опасно тем, что может вызвать застой мочи, привести к инфекциям или камням в мочевом пузыре.Медик назвал симптомы неполного опорожнения мочевого пузыря, которые необходимо проверить у специалиста, – это медленная или прерывистая струя, усилие при мочеиспускании, двойные или множественные мочеиспускания за одно посещение туалета или за короткое время.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие причины скрываются за появлением неприятного запаха мочи.