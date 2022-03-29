Педиатр объяснила, что делать, если ребенок пошел в детский сад и постоянно болеет

Врач-педиатр, эндокринолог Алина Центю рассказала, какие меры могут предпринять родители, если после похода в дошкольное учреждение ребенок начал болеть чаще обычного.





В первые полгода жизни ребенок обеспечен защитными механизмами от мамы. Далее организм постепенно крепнет и начинает знакомиться с возбудителями инфекций, запоминает их, учится приспосабливаться. Так появляется иммунитет.

В детском саду дети обмениваются между собой новыми микробами. С каждой новой такой встречей защитные ресурсы организма становятся сильнее.





«Ребенок любого возраста болеет от двух до восьми раз в год. А в первый год посещения дошкольного учреждения даже больше. Средняя продолжительность симптомов 8-10 дней», — поясняет специалист.



Если подсчитать все выше перечисленные периоды, получаем почти четыре месяца непрерывной болезни в течение года. Но важно в данном случае не количество, а то, что каждую болезнь ребенок побеждает и выздоравливает. Для иммунитета это своего рода тренировка, он становится крепче.