Педиатр объяснила, что делать, если ребенок пошел в детский сад и постоянно болеет
Врач-педиатр, эндокринолог Алина Центю рассказала, какие меры могут предпринять родители, если после похода в дошкольное учреждение ребенок начал болеть чаще обычного.
В первые полгода жизни ребенок обеспечен защитными механизмами от мамы. Далее организм постепенно крепнет и начинает знакомиться с возбудителями инфекций, запоминает их, учится приспосабливаться. Так появляется иммунитет.
В детском саду дети обмениваются между собой новыми микробами. С каждой новой такой встречей защитные ресурсы организма становятся сильнее.
«Ребенок любого возраста болеет от двух до восьми раз в год. А в первый год посещения дошкольного учреждения даже больше. Средняя продолжительность симптомов 8-10 дней», — поясняет специалист.
Если подсчитать все выше перечисленные периоды, получаем почти четыре месяца непрерывной болезни в течение года. Но важно в данном случае не количество, а то, что каждую болезнь ребенок побеждает и выздоравливает. Для иммунитета это своего рода тренировка, он становится крепче.
Что можно сделать, чтобы помочь ребенку укрепить его защитный щит? Чаще гулять на свежем воздухе, проветривать комнату, закаляться. Детское меню должно быть сбалансированным и разнообразным. Не запускать хронические заболевания, стараться их долечивать. Контролировать уровень витаминов и микроэлементов, вовремя восполнять дефициты.
Алина Центю
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