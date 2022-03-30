Бессонница: избегайте орехов, колы и шоколада, чтобы заснуть
Достаточное количество спокойного сна имеет важное значение для общего состояния здоровья. Фактически, хроническое недосыпание может повлиять как на ваше физическое, так и на психическое благополучие и увеличить риск возникновения определенных заболеваний, таких как болезни сердца и диабет 2 типа.
Продукты, которые печально известны тем, что не дают вам спать по ночам, включают:
- Шоколад
- Кофе, в том числе без кофеина, но в меньших количествах, чем обычный
- Продукты, содержащие орех кола в качестве ингредиента
- Зеленый и черный чаи
- Энергетические напитки
- Продукты, содержащие кофеин или кофе в качестве ингредиента, такие как тирамису
«Кофеин содержится во многих растениях, в том числе в кофейных зернах, чайных листьях, стручках какао и орехах кола», — сообщает Sleep Foundation. «Кофеин также производится синтетически и используется в лекарствах и энергетических напитках из-за его энергетического и стимулирующего действия. Когда мы потребляем напитки и продукты с кофеином, наш желудок и тонкий кишечник быстро поглощают кофеин. После всасывания кофеин эффективно распределяется по всему телу и преодолевает гематоэнцефалический барьер».
Исследования показали, что употребление кофе даже за много часов до сна может повлиять на сон.
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Sleep Foundation
Здоровье
Американская некоммерческая благотворительная организация, основанная в 1990 году. Ее заявленная цель — предоставлять экспертную информацию о проблемах сна, связанных со здоровьем.
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