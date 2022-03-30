Бессонница: избегайте орехов, колы и шоколада, чтобы заснуть

Шоколад

Кофе, в том числе без кофеина, но в меньших количествах, чем обычный

Продукты, содержащие орех кола в качестве ингредиента

Зеленый и черный чаи

Энергетические напитки

Продукты, содержащие кофеин или кофе в качестве ингредиента, такие как тирамису

«Кофеин содержится во многих растениях, в том числе в кофейных зернах, чайных листьях, стручках какао и орехах кола», — сообщает Sleep Foundation. «Кофеин также производится синтетически и используется в лекарствах и энергетических напитках из-за его энергетического и стимулирующего действия. Когда мы потребляем напитки и продукты с кофеином, наш желудок и тонкий кишечник быстро поглощают кофеин. После всасывания кофеин эффективно распределяется по всему телу и преодолевает гематоэнцефалический барьер».