Маргарин и 6 других продуктов, которые увеличивают риск потери зрения
Диета человека может помочь сохранить хорошее зрение и снизить риск развития серьезных заболеваний, угрожающих вашей способности видеть, таких как возрастная дегенерация желтого пятна. Исследование точно определяет тип жира, которого следует избегать, что может увеличить риск.
Исследователи из Массачусетского офтальмологического и ушного госпиталя заявили в исследовании, что чрезмерное употребление жирных закусок может повысить риск развития прогрессирующей возрастной дегенерации желтого пятна.
Согласно исследованию, опубликованному в Archives of Ophthalmology, растительные, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, наряду с линолевой кислотой, представляют собой тип жиров, которые подвергают любителей нездоровой пищи более высокому риску заболевания глаз. В исследовании принимали участие 349 человек в возрасте от 55 до 80 лет, у которых была запущенная стадия возрастной дегенерации желтого пятна.
Исследователи обнаружили, что эти жиры сильно перерабатываются и оказывают вредное воздействие на глаза. Согласно исследованию, жиры, от которых следует держаться подальше, включают:
- Маргарин
- Шоколад
- Торт
- Печенье
- Арахисовое масло
- Картофельные чипсы
- Картофель фри
Что такое возрастная макулодистрофия
Возрастная дегенерация желтого пятна (AMD) — это заболевание, которое влияет на центральное зрение человека. ВМД может привести к серьезной потере центрального зрения, но люди редко слепнут от нее.
Факторы риска ВМД включают возраст 50 лет и старше, курение, высокое кровяное давление и диету с высоким содержанием насыщенных жиров.
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Massachusetts Eye and Ear Infirmary
Здоровье
Специализированная больница, расположенная в Бостоне (штат Массачусетс, США), которая специализируется на офтальмологии, отоларингологии, а также связанных с ними медицине и исследованиях.
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