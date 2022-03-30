Чем опасны ношеные маски
Значительное количество людей в разных странах мира используют одноразовые маски несколько раз из желания сэкономить, либо просто от лени. Известный российский отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, чем это грозит.
Маски для одноразового использования называются так неслучайно. Они обеспечивают полноценную защиту только при однократном применении, а их повторное использование повышает уровень возможной опасности. А всё из-за того, что на этих масках начинают образовываться различные бактериальные и вирусные культуры. Особенно в том случае, если скомканную маску кладут куда-нибудь в сумочку, где она находится несколько дней подряд, или засовывают на полку шкафа.
Под воздействием разного рода погодных условий одноразовая маска впитывает влагу, а потом начинается и процесс обратного всасывания, как рассказал Зайцев. Ведь человек одевает эту маску и начинает дышать через неё, из-за чего она быстро намокает. И то, что было впитано в ткань маски за период её хранения, теперь выпаривается и проникает в лёгкие. А это грозит попаданием туда целого ряда опаснейших микроорганизмов.
Использование одноразовых масок повторно может привести к обострению хронических заболеваний. Особенно это опасно для жертв болезней респираторной системы, которые находятся в перманентном хроническом состоянии. Вот почему одноразовые маски нельзя носить дольше двух часов, а если вы используете многоразовые, то после каждого применения их необходимо стирать, опускать в кипящую воду или обрабатывать утюгом. При этом пока что отменять масочный режим рано, поскольку маски обеспечивают дополнительную и серьезную защиту от заражения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Владимир Зайцев
Здоровье
отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук
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