Хотите прожить дольше? Помогут пробиотики и травы

«Вероятно, у людей мы не увидим такого драматического эффекта, но какие-то результаты определенно будут. Возможно, нам удастся продлить жизнь человека, и сделать ее более здоровой», - отмечает Пракаш.

Ученые предполагает, что кишечный микробиом влияет на то, как человек стареет. Команда из Университета Макгилла провела эксперимент с плодовыми мушками. Их кормили комбинацией пробиотиков и травяной добавки.Исследование показало, что употребление пробиотиков в комплексе с травяной добавкой продлевает жизнь мушек на 60 процентов. Более того, авторы отметили, что изменение рациона защитило плодовых мушек «от хронических заболеваний, связанных со старением». В частности, у мушек была меньшая резистентность к инсулину, меньшее воспаление и меньший окислительный стресс.Сатья Пракаш, профессор биомедицинской инженерии медицинского факультета Университета Макгилла, добавляет, что изменение микробиома кишечника приводит к широким положительным физиологическим эффектам. Профессор Пракаш отмечает, что данные результаты могут быть хорошим индикатором схожего влияния на людей.В травяной добавке, которая называется трифала, представлена комбинация амалаки, бибхитаки и харитаки. Эти лекарственные растения используются в традиционной индийской медицине.Ранее ученые объяснили, какой фактор повышает риск инсульта в четыре раза.