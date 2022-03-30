Мобильные телефоны не увеличивают риск рака мозга

Кирстин Пири из отдела эпидемиологии рака Oxford Population Health, соавтор исследования отмечает: «Эти результаты подтверждают накопленные данные о том, что использование мобильного телефона в обычных условиях не увеличивает риск развития опухоли головного мозга».

Многие считают, что использование мобильных телефонов может увеличить риск развития опухоли головного мозга. Эти предположения стали особенно популярны после запуска связи пятого поколения 5G. Да, мобильные телефоны излучают радиочастотные волны, которые при поглощении тканями могут вызывать их нагрев и повреждение. Но могут ли эти волны проникать в мозг и негативно на него влиять? Ученые ответили на этот вопрос.Группа исследователей из Oxford Population Health и Международного агентства по исследованию рака (IARC) сообщила о результатах крупного проспективного исследования в Великобритании о связи между использованием мобильных телефонов и риском развития опухоли головного мозга. Результаты опубликованы в журнале Journal of the National Cancer Institute.В исследовании приняли участие около 776 тыс. женщин, которые заполняли анкеты об использовании ими мобильных телефонов. За участницами наблюдали в среднем 14 лет. За этот период опухоль головного мозга выявили у 3,2 тыс. участниц (0,42 %). При этом существенной разницы в риске развития опухоли головного мозга между теми, кто никогда не пользовался мобильным телефоном и были пользователями телефонов, не было.Ранее специалисты рассказали о популярном чае, который повышает риск рака в три раза