Сладкий картофель может быть «самым полезным из всех овощей» - ученые
Сладкий картофель, согласно исследованию Harvard Health Nutrition Source является одним из лучших источников бета-каротина, предшественника витамина А.
Сладкий картофель, сохраняет больше бета-каротина и делает питательные вещества более усвояемыми, чем другие методы приготовления, такие как запекание или жарка.
«Хотя хорошо известно, что некоторые модели питания связаны с профилактикой хронических возрастных заболеваний, например, традиционная средиземноморская диета, в центре внимания этой рукописи будет изучение других, менее известных моделей питания, которые также были связаны со снижением риска хронических возрастных заболеваний, таких как окинавская диета. Традиционная диета на Окинаве основана на корнеплодах (в основном сладком картофеле), зеленых и желтых овощах, продуктах на основе сои и лекарственных растениях».
Исследование предполагает, что сладкий картофель может быть «самым здоровым из всех овощей».
Американское онкологическое общество, Американская кардиологическая ассоциация и другие организации, которые признают ценность здорового питания для снижения риска хронических заболеваний, «горячо одобрили» сладкий картофель за его питательные свойства, которые могут помочь в снижении риска или сердечно-сосудистые заболевания.
Мета-анализ говорит, что предыдущие исследования также подтвердили благотворное влияние сладкого картофеля на уровень холестерина (общий холестерин и ЛПНП) у пациентов с диабетом 2 типа. Несмотря на их сладкий вкус, гликемический индекс сладкого картофеля невысок. Он варьируется от низкого до среднего, в зависимости от конкретного сорта сладкого картофеля, а также от метода приготовления.
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Harvard Health Nutrition Source
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