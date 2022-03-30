Сладкий картофель может быть «самым полезным из всех овощей» - ученые





«Хотя хорошо известно, что некоторые модели питания связаны с профилактикой хронических возрастных заболеваний, например, традиционная средиземноморская диета, в центре внимания этой рукописи будет изучение других, менее известных моделей питания, которые также были связаны со снижением риска хронических возрастных заболеваний, таких как окинавская диета. Традиционная диета на Окинаве основана на корнеплодах (в основном сладком картофеле), зеленых и желтых овощах, продуктах на основе сои и лекарственных растениях».