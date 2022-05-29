Ключевые продукты, которые улучшают память в пожилом возрасте
Одним из ключей к тому, чтобы жить дольше, является сохранение двух самых важных органов, мозга и сердца, здоровыми. Правильное питание — один из лучших способов поддерживать положительное сердечно-сосудистое и неврологическое здоровье. Тем не менее, некоторые диеты лучше других в этом отношении. Некоторые из них связаны с улучшением памяти и снижением риска дегенеративных неврологических состояний, таких как деменция.
Некоторые исследования недавно показали, что средиземноморская диета может привести к улучшению неврологического здоровья в пожилом возрасте. Диета может действовать «как защитный фактор против ухудшения памяти» и связана с «лучшей памятью» у пациентов старших возрастных групп.
Диетолог-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум, почему эта диета сохраняет ясный ум в пожилом возрасте.
"Средиземноморская диета также была связана с меньшим накоплением бляшек в головном мозге. Одной из основных причин деменции является образование бляшек, известных как бета-амилоиды. Кроме того, было обнаружено, что из-за улучшения памяти, связанного со средиземноморской диетой, люди с большей вероятностью будут придерживаться ее в долгосрочной перспективе. Это положительный шаг вперед в плане профилактических мер, которые население может предпринять для снижения риска развития деменции".
Сосредоточив внимание на фруктах, овощах, рыбе, цельнозерновых и бобовых, а также орехах и маслах, средиземноморская диета является популярным вариантом для миллионов.
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