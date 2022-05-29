Ключевые продукты, которые улучшают память в пожилом возрасте

"Средиземноморская диета также была связана с меньшим накоплением бляшек в головном мозге. Одной из основных причин деменции является образование бляшек, известных как бета-амилоиды. Кроме того, было обнаружено, что из-за улучшения памяти, связанного со средиземноморской диетой, люди с большей вероятностью будут придерживаться ее в долгосрочной перспективе. Это положительный шаг вперед в плане профилактических мер, которые население может предпринять для снижения риска развития деменции".

Некоторые исследования недавно показали, что средиземноморская диета может привести к улучшению неврологического здоровья в пожилом возрасте. Диета может действовать «как защитный фактор против ухудшения памяти» и связана с «лучшей памятью» у пациентов старших возрастных групп.Сосредоточив вниманиесредиземноморская диета является популярным вариантом для миллионов.Ранее Медикфорум писал о напитках, которые снижают давление.