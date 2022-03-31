Почему опасно принимать слишком много кальция

«некоторые исследования показывают, что высокое потребление кальция может увеличить риск сердечных заболеваний и рака простаты».

Молоко, сыр, другие молочные продукты

Бамия, зеленые листовые овощи, такие как кудрявая капуста.

Консервированная рыба, например, сардины.

Фасоль, другие бобовые.

Семена, орехи.

Сухофрукты.