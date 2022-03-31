Почему опасно принимать слишком много кальция

56 Фото: pixabay.com
добавки с кальцием

Людям, принимающим добавки с кальцием нужно быть очень осторожными, не принимать их наобум или слишком много, так как это может быть очень вредно.

Кальций – минерал, выполняющий ряд важных функций, и его недостаток может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Считается, что кальций связывает жирные кислоты, поэтому он может снизить абсорбцию липидов и, следовательно, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, достаточный уровень кальция улучшает защиту организма от колоректального рака, диабета, не говоря о том, насколько он важен для состояния зубов, костей и мышц.

Взрослым людям возрастом от 19 до 64 лет необходимо ежедневно получать 700 мг кальция, причем обеспечивать это количество должен рацион питания. Многие люди принимают добавки с кальцием, однако специалисты подчеркивают: принимать слишком много кальция небезопасно для здоровья. По данным Национального института здравоохранения (NIH),

«некоторые исследования показывают, что высокое потребление кальция может увеличить риск сердечных заболеваний и рака простаты».

Ученые констатируют, что высокая концентрация кальция в крови и моче ассоциируется с нарушениями мышечного тонуса, ухудшением функции почек, низким уровнем фосфатов, запорами, тошнотой, сильной усталостью, частыми позывами к мочеиспусканию, нарушениями сердечного ритма.

В свою очередь, Клиника Майо утверждает, что добавки с кальцием подходят не всем, и принимать их следует исключительно по назначению врача с учетом конкретно существующей проблемы. Также врач должен определить дозу – если принимать много, это может привести к болям в желудке и диарее.

Из каких источников лучше получать кальций.
  • Молоко, сыр, другие молочные продукты
  • Бамия, зеленые листовые овощи, такие как кудрявая капуста.
  • Консервированная рыба, например, сардины.
  • Фасоль, другие бобовые.
  • Семена, орехи.
  • Сухофрукты.
В тех случаях, когда человек не принимает добавок, но уровень кальция в крови и моче остается высоким, это может быть признаком скрытых патологий – например, нарушения в выработке паратиреоидного гормона или онкозаболевания.

Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках того, что человек ест слишком мало жира.
Теги : добавки кальция, опасность для здоровья