Почему опасно принимать слишком много кальция
Людям, принимающим добавки с кальцием нужно быть очень осторожными, не принимать их наобум или слишком много, так как это может быть очень вредно.
Кальций – минерал, выполняющий ряд важных функций, и его недостаток может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Считается, что кальций связывает жирные кислоты, поэтому он может снизить абсорбцию липидов и, следовательно, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, достаточный уровень кальция улучшает защиту организма от колоректального рака, диабета, не говоря о том, насколько он важен для состояния зубов, костей и мышц.
Взрослым людям возрастом от 19 до 64 лет необходимо ежедневно получать 700 мг кальция, причем обеспечивать это количество должен рацион питания. Многие люди принимают добавки с кальцием, однако специалисты подчеркивают: принимать слишком много кальция небезопасно для здоровья. По данным Национального института здравоохранения (NIH),
«некоторые исследования показывают, что высокое потребление кальция может увеличить риск сердечных заболеваний и рака простаты».
Ученые констатируют, что высокая концентрация кальция в крови и моче ассоциируется с нарушениями мышечного тонуса, ухудшением функции почек, низким уровнем фосфатов, запорами, тошнотой, сильной усталостью, частыми позывами к мочеиспусканию, нарушениями сердечного ритма.
В свою очередь, Клиника Майо утверждает, что добавки с кальцием подходят не всем, и принимать их следует исключительно по назначению врача с учетом конкретно существующей проблемы. Также врач должен определить дозу – если принимать много, это может привести к болям в желудке и диарее.
Из каких источников лучше получать кальций.
- Молоко, сыр, другие молочные продукты
- Бамия, зеленые листовые овощи, такие как кудрявая капуста.
- Консервированная рыба, например, сардины.
- Фасоль, другие бобовые.
- Семена, орехи.
- Сухофрукты.
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