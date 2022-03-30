Врачи называют признаки того, что человек ест слишком мало жира
Недостаточное потребление жиров в течение длительного периода времени может привести к развитию авитаминоза, так как многие витамины из продуктов не будут нормально усваиваться.
Недостаток жирорастворимых витаминов. В тех случаях, когда человек ест слишком мало жира, может возникать проблема с дефицитом витаминов A, D, E, K. Эти вещества являются жирорастворимыми витаминами: они могут усваиваться организмом только если потребляются вместе с жирной пищей. Например, морковь содержит много бета-каротина, который превращается в организме в витамин А только с небольшим количеством масла или сливочного масла.
Симптомы дефицита витамина А:
- Усталость.
- Нехватка концентрации.
- Снижение производительности.
- Затрудненное дыхание.
- Воспаление слизистой оболочки полости рта.
Симптомы дефицита витамина D:
- Снижение мышечной силы.
- Боли в мышцах, конечностях.
- Усталость.
- Депрессивное состояние.
Симптомы дефицита витамина Е:
- Мышечная слабость.
- Нарушения кровообращения.
- Тремор.
- Умственное расстройство.
Симптомы дефицита витамина К:
- Повышенная кровоточивость при травмах.
- Частые носовые кровотечения.
- Кровоточивость слизистых оболочек (например, десен).
Выпадение волос. Ломкие и тонкие волосы или их усиленное выпадение могут вызываться недостатком незаменимых жирных кислот. Ученые связывают проблему с дефицитом линолевой кислоты (жирная кислота омега-6) и альфа-линоленовой кислоты (жирная кислота омега-3).
Проблемы с кожей. Сухая, шелушащаяся кожа также может быть признаком того, что ваше питание является слишком обезжиренным. Жир является неотъемлемой частью клеток кожи, защищает ее целостность, помогает поддерживать влагозащитный барьер. Если вы едите недостаточно жира, этот чувствительный баланс в клетках может нарушаться, способствуя воспалению, сухости, дерматиту.
Слабая иммунная система. Жир необходим для производства молекул, которые имеют решающее значение для активности иммунных клеток. Кроме того, незаменимые жирные кислоты также важны для роста иммунных клеток. Врачи утверждают, что омега-3 жирные кислоты эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК) особенно важны для нормального функционирования иммунной системы.
«Всем, кто часто болеет, следует обратить внимание на свой ежедневный рацион, чтобы узнать, получают ли они достаточно жирных кислот омега-3, витаминов А, С, D и цинка».
Чувство постоянного голода. Если вы не можете прожить несколько часов без еды, то, возможно, вы едите недостаточно жиров, которые дают значительную сытость. Попробуйте записывать то, что употребляете в пищу – это помогает понять, насколько сбалансированным является рацион.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными был назван простой способ увеличить продолжительность жизни на 15 лет.
Институт Роберта Коха (Robert Koch Institute – RKI)
ЗОЖ
федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней
Оставить комментарий