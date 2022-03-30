Врачи называют признаки того, что человек ест слишком мало жира

Усталость.

Нехватка концентрации.

Снижение производительности.

Затрудненное дыхание.

Воспаление слизистой оболочки полости рта.

Снижение мышечной силы.

Боли в мышцах, конечностях.

Усталость.

Депрессивное состояние.

Мышечная слабость.

Нарушения кровообращения.

Тремор.

Умственное расстройство.

Повышенная кровоточивость при травмах.

Частые носовые кровотечения.

Кровоточивость слизистых оболочек (например, десен).

«Всем, кто часто болеет, следует обратить внимание на свой ежедневный рацион, чтобы узнать, получают ли они достаточно жирных кислот омега-3, витаминов А, С, D и цинка».