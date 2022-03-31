Горожане гораздо хуже ориентируются в пространстве
К парадоксальному выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона. Выросшие в городах люди имеют более плохое ориентирование в пространстве, чем тем, кто рос в сельской местности.
Логично предположить, что если вы родились и выросли в мегаполисе, то лучше разбираетесь в том, как и куда добраться. Однако учёные из Англии пришли к противоположному выводу. Именно те, кто рос на лоне природы, имеют более выраженные ощущение направления и навигационные навыки, по сравнению с теми, кто воспитан городом. А горожане гораздо чаще блуждают в трёх соснах. Авторы исследования решили выяснить, как обстановка во время детства воздействует на навигационные навыки. Были проанализированы почти 400 000 человек из 38 стран, которые играли в мобильную игру, специально разработанную учеными.
Эта игра представляла собой управление кораблем по сложной морской карте, в каждом пункте которой нужно было отмечаться. Установлено, что выросшие в сельской местности игроки гораздо лучше справлялись с передвижениями и демонстрировали более выраженные навигационные навыки, по сравнению с теми, кто рос в городе.
Исследователи и раньше приходили к выводу о том, что выросшие в клетках с разными лабиринтами мыши демонстрируют определенные когнитивные свойства мозга, включая и пространственное ориентирование, которое у них изменяется. Однако людей в этом вопросе было изучать гораздо сложнее, поскольку их нельзя запереть в клетки. Именно поэтому и была использована компьютерная игра, созданная еще в 2016 году для изучения болезни Альцгеймера. С тех пор в неё играло почти 4 млн человек. По мнению авторов исследования, выросшие на природе люди лучше справлялись с этой игрой, поскольку их естественная обстановка является гораздо более сложной для мозга из-за своей отсутствия городской организованности маршрутов, здесь более значительные расстояния, поэтому нужно запоминать более длинные маршруты, чем в городах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университетский колледж Лондона
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Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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