Инфаркт: внезапный приступ потоотделения без видимой причины - это симптом
Во время сердечного приступа ткань сердечной мышцы отмирает из-за недостатка кровотока по сердечным артериям. Сердечный приступ возникает, когда поток крови к сердцу блокируется. Утверждается, что это испытание длится от десяти до пятнадцати минут и может быть опасным для жизни. Осведомленность о потенциально ранних предупреждающих знаках также может быть вопросом жизни или смерти.
Британский кардиологический фонд (British Heart Foundation) предупредил, что потливость или ощущение липкости могут быть вызваны сердечными заболеваниями.
Вполне нормально чувствовать себя потным после тренировки или в особенно жаркий день. Но внезапное потоотделение без видимой причины может быть признаком сердечного приступа.
Скорее всего, это вызвано сердечным заболеванием, если потливость сопровождается внезапной болью в груди. Прокачка крови через закупоренные артерии требует от сердца гораздо больше усилий, поэтому тело больше потеет, пытаясь снизить температуру тела во время этой дополнительной нагрузки.
Ночная потливость также является распространенным предупредительным признаком для женщин, которые могут испытывать проблемы с сердцем. Оба эти условия часто можно упустить из виду; тем не менее, это может быть способ, которым организм предупреждает о возможном сердечном приступе.
Повышенное потоотделение, особенно если вы не тренируетесь или не ведете активный образ жизни, может быть ранним признаком проблем с сердцем. Перекачка крови через закупоренные артерии требует больше усилий от вашего сердца, поэтому ваше тело больше потеет, пытаясь снизить температуру тела во время дополнительной нагрузки.
Чрезмерное потоотделение или гипергидроз также могут быть предупреждающим признаком проблем со щитовидной железой, диабета или инфекции.
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British Heart Foundation
Здоровье
Благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве.
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