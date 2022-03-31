Высокий холестерин: врач называет образования на коже знаком истончения сосудов

«К сожалению, большинство людей с высоким уровнем холестерина не узнают об этом, пока не будет проведен анализ крови. Однако есть несколько внешних признаков, которые могут говорить о нем. Один из них – это ксантомы», - сообщила медик.

Многие люди не проявляют симптомов повышенного уровня холестерина, однако некоторые возникающие признаки могут указывать на прогрессирование проблемы – об этом сообщила в интервью врач Дана Ханнес.Эксперт пояснила, что ксантомы представляют собой мягкие желтые наросты на коже. Такие образования становятся следствием процесса, при котором определенные жиры скапливаются под поверхностью кожи. Ксантомы могут различаться по размеру, от совсем небольших до довольно крупных, заметных; располагаться они могут на теле практически в любом месте.Чаще всего эти кожные образования можно видеть на локтях, суставах, сухожилиях, коленях, руках, ногах или ягодицах. Также они возникают на лице. В некоторых случаях сразу несколько ксантом могут образовывать кластер.Доктор Дана Ханнес высказалась о том, что появление таких образований может быть знаком того, что холестерин, скопившийся на стенках кровеносных сосудов, вызвал их истончение и сделал гуще кровь. При возникновении этого кожного признака следует поговорить с врачом – он может осмотреть наросты и сделать анализ крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на нездоровую щитовидную железу.