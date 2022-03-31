Повышенный холестерин: у вас есть новообразования на коже? Признак истончения сосудов

«К сожалению, большинство людей с высоким уровнем холестерина не узнают, что у них высокий уровень холестерина, без анализа крови. Однако есть несколько признаков того, что у вас высокий уровень холестерина. Одно из них называется: ксантомы, которые представляют собой мягкие желтые наросты на коже».

По данным, высокий уровень холестерина поражает более 40 процентов взрослого населения. Хотя не весь холестерин вреден, есть один конкретный тип, называемый «плохим», который может вызвать ряд осложнений со здоровьем.Ваше тело нуждается в определенном количестве холестерина для выполнения различных задач, включая выработку гормонов и строительство клеток.Хотя многие люди не проявляют никаких симптомов высокого уровня холестерина, некоторые признаки могут сопровождать прогрессирование заболевания.Высокий уровень холестерина может вызвать множество проблем внутри вашего тела, но некоторые признаки могут быть видны и снаружи.Докторсказала:Ксантома определяется как состояние кожи, при котором определенные жиры скапливаются под поверхностью кожи. Ксантомы могут различаться по размеру, от небольших до новообразований размером более трех дюймов.Когда дело доходит до расположения этих наростов, они могут появиться в любом месте на вашем теле. Но «чаще всего» их можно увидеть на локтях, суставах, сухожилиях, коленях, руках, ногах или ягодицах. Чтобы помочь вам обнаружить эти наросты, вы ищете папулы от желтого до оранжевого цвета.Их может быть несколько или они могут образовывать кластер.Если вы страдаете от этого кожного признака, вам следует поговорить со своим врачом, он может осмотреть наросты и сделать анализ крови.Ранее Медикфорум писал о пользе бананов.