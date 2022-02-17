Повышенный холестерин: офтальмолог назвал признак высокого уровня в ваших глазах

«Холестерин — это тип липидов, который является ключевым ингредиентом в производстве стероидных гормонов, витамина D и солей желчных кислот, которые помогают нам расщеплять жир в кишечнике. В наших телах холестерин перемещается через липопротеины, в том числе липопротеины высокой плотности (ЛПВП), которые являются «хорошим» типом холестерина, и липопротеины низкой плотности (ЛПНП), которые являются «плохими».

Холестерин не так уж и плох - ваше тело нуждается в нем, чтобы нормально функционировать.Несмотря на то, что основным органом, на который влияет высокий уровень холестерина, является ваше сердце, ваши глаза также могут испытывать проблемы из-за жирового вещества. Это можетсказала:Когда баланс нарушен, могут развиться эти жировые отложения. Эти желтоватые отложения также называютсяНаиболее распространенное место, где их можно обнаружить, включаетРанее Медикфорум писал о питании при диабете.