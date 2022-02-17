Повышенный холестерин: офтальмолог назвал признак высокого уровня в ваших глазах
Несмотря на отсутствие симптомов, высокий уровень холестерина может нанести ущерб вашим артериям, повышая риск серьезных заболеваний. От проблем с сердцем до инсульта, эти состояния могут быть вызваны жировым веществом, блокирующим ваши кровеносные сосуды. Вот один предупреждающий знак, который может помочь обнаружить высокий уровень холестерина.
Холестерин не так уж и плох - ваше тело нуждается в нем, чтобы нормально функционировать.
Несмотря на то, что основным органом, на который влияет высокий уровень холестерина, является ваше сердце, ваши глаза также могут испытывать проблемы из-за жирового вещества. Это может проявляться в виде желтых отложений вокруг век.
Офтальмолог Николь Байик сказала:
«Холестерин — это тип липидов, который является ключевым ингредиентом в производстве стероидных гормонов, витамина D и солей желчных кислот, которые помогают нам расщеплять жир в кишечнике. В наших телах холестерин перемещается через липопротеины, в том числе липопротеины высокой плотности (ЛПВП), которые являются «хорошим» типом холестерина, и липопротеины низкой плотности (ЛПНП), которые являются «плохими».
Когда баланс нарушен, могут развиться эти жировые отложения. Эти желтоватые отложения также называются ксантелазмами - они появляются на коже вокруг глаз.
Наиболее распространенное место, где их можно обнаружить, включает верхние веки и внутреннюю часть век, ближайшую к носу.
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Николь Байик
Здоровье
Врач-офтальмолог в Arlington Heights.
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