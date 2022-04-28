Повышенный холестерин: цвет ваших ногтей может быть симптомом — как определить это

«Высокий уровень холестерина или «плохой» ЛПНП не имеет специфических симптомов. Я знаю, это именно то, что вы не хотели слышать, но это правда».

«Высокий уровень холестерина вызывает закупорку ваших артерий. Вот в чем дело; лишний холестерин откладывается в артериях, образуя бляшки. Именно эта бляшка сужает артерии, а большие отложения полностью их блокируют. Узкие или заблокированные артерии ограничивают приток крови к различным частям вашего тела, включая ногти». Это может оставить ваши ногти с темными линиями под ними. Хотя высокий уровень холестерина считается бессимптомным состоянием, темные линии под ногтями — один из лучших способов его обнаружить».