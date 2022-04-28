Повышенный холестерин: цвет ваших ногтей может быть симптомом — как определить это
Несмотря на то, что не весь холестерин вреден, тот тип, который называют «плохим», может поставить под угрозу ваше здоровье. Вот почему важно держать свой уровень под контролем. Хотя может быть трудно идентифицировать холестерин, поскольку он не связан со многими симптомами, есть один контрольный признак, который может помочь.
Моника Вассерманн, медицинский директор Olio Lusso, сказала:
«Высокий уровень холестерина или «плохой» ЛПНП не имеет специфических симптомов. Я знаю, это именно то, что вы не хотели слышать, но это правда».
Самый надежный способ узнать, каковы ваши уровни, — сдать анализ крови. Несмотря на это, Вассерманн поделилась, что единственным местом, где могут появиться признаки высокого уровня, являются ваши ногти.
«Высокий уровень холестерина вызывает закупорку ваших артерий. Вот в чем дело; лишний холестерин откладывается в артериях, образуя бляшки. Именно эта бляшка сужает артерии, а большие отложения полностью их блокируют. Узкие или заблокированные артерии ограничивают приток крови к различным частям вашего тела, включая ногти». Это может оставить ваши ногти с темными линиями под ними. Хотя высокий уровень холестерина считается бессимптомным состоянием, темные линии под ногтями — один из лучших способов его обнаружить».
Этот признак иногда также называют осколочными кровоизлияниями. Medline Plus описывает это как тонкие линии от красного до красновато-коричневого цвета под ногтями. Эти линии также обычно проходят в направлении роста ногтей.
Их название происходит от их внешнего вида, который напоминает занозу под ногтем. Хотя этот признак может указывать на высокий уровень холестерина, лучший способ определить его уровень — сдать анализ крови.
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Моника Вассерманн
Здоровье
Врач, медицинский директор Olio Lusso.
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