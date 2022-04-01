Рак мозга глиобластома: 6 признаков опухоли, которые никогда не следует игнорировать
Наиболее распространенной злокачественной первичной опухолью головного мозга высокой у взрослых людей является глиобластома.
Опухоли головного мозга являются основной причиной смерти от рака у взрослых людей возрастом до 40 лет. Глиобластомы – это опухоли мозга четвертой степени , иногда называемые мультиформной глиобластомой. Причины их возникновения, как и в случае с большинством опухолей головного мозга, неизвестны, поэтому нет четкого способа предотвратить заболевание. После постановки диагноза некоторые люди могут жить всего несколько месяцев, в то время как выживаемость других составляет пять лет (в редких случаях больше).
Что касается признаков, то вначале они могут быть совершенно неспецифичными. Люди могут принимать их за проявление других проблем, например, стресса или даже похмелья. Врачи называют несколько признаков опухоли мозга, которые никогда не следует игнорировать.
Головные боли. Исследования мозговых опухолей показывают, что эти образования увеличивают давление в черепе, что и вызывает головные боли. Если такую боль невозможно снять обезболивающими, а также если она усиливается со временем, это может быть признаком рака мозга.
Тошнота. В тех случаях, когда у человека возникают регулярные позывы тошноты, и их происхождение является необъяснимым, тоже можно заподозрить рак мозга.
«Если вы постоянно чувствуете себя плохо, ощущаете сонливость, чувство дурноты, вам следует обратиться к врачу общей практики», - дают совет эксперты из NHS.
Судороги. Они тоже могут быть тревожным сигналом возникшей опухоли головного мозга, как и участившиеся непроизвольные, неконтролируемые движения конечностями.
Слабость. Регулярное накатывающее чувство слабости, несмотря на отсутствие перегрузок, нормальное питание, достаточный сон, – это еще один повод пройти обследование мозга.
Изменения в поведении. В течение дня человек может испытывать много разных эмоций. Как правило, это происходит под влиянием тех или иных факторов. Если возникающие поведенческие изменения нельзя объяснить внешними причинами и обстоятельствами, это может быть признаком рака.
Проблемы с речью и зрением. В сущности, говорят медики,
«любые неожиданно возникшие изменения в поведении, зрении, движении, памяти, эмоциях, речи, концентрации или чувствах всегда следует проверять, обсуждать с врачом».
Специалисты советует при возникновении каких-то новых особенностей записывать их – особенно, если возникнув, они не исчезают со временем.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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