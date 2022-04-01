Рак мозга глиобластома: 6 признаков опухоли, которые никогда не следует игнорировать

«Если вы постоянно чувствуете себя плохо, ощущаете сонливость, чувство дурноты, вам следует обратиться к врачу общей практики», - дают совет эксперты из NHS.

«любые неожиданно возникшие изменения в поведении, зрении, движении, памяти, эмоциях, речи, концентрации или чувствах всегда следует проверять, обсуждать с врачом».