Гастроэнтеролог назвал главные причины запоров

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов перечислил основные проблемы, которые могут спровоцировать запор.





Далеко не у всех кишечник работает, как часы, и тогда утро начинается с проблем. Кому-то достаточно выпить стакан воды, чтобы запустить кишечник, а кому-то и клизмы с трудом помогают.





«Почему кишечник стартует именно с утра? Потому что ночью он спит. Желудок пустой, метаболизм замедлен, нервы расслаблены, и кишечник не в тонусе. Но стоит вам что-то поместить в желудок, запускается желудочно-кишечный рефлекс. Кишечник начинает работать интенсивнее и выталкивает то, что в нем накопилось, в унитаз — если, конечно, вы успели до него добежать», — объясняет специалист.

⠀

Главная причина запоров — нехватка в ежедневном меню клетчатки, углеводов, которые не усваиваются. Их задача — раздражать кишечник, заставляя работать. Также с помощью клетчатки формируются каловые массы. Если употреблять только те продукты, которые на 100% усваиваются, то сходить в туалет будет нечем.

⠀

Слабительными средствами такую проблему решить не получится. Может даже выйти наоборот — организм со временем привыкнет, привыкание превратится в лаксативный синдром. И тогда «спрыгнуть» со слабительных будет сложно.



Вывод такой: если у вас проблемы с утренним походом в туалет, есть две наиболее вероятные причины. Либо мало овощей в рационе, либо болезни кишечника. Сходите к доктору и определите, какой вариант ваш.