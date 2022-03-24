Гастроэнтеролог рассказал, что делать, если кишечник не принимает овощи

«В овощах содержатся углеводы, которые легко усваиваются, а также клетчатка, которая не усваивается вообще. И это нормально, если вы не заяц и не корова. Организм человека для питания травой и корой деревьев не предназначен, поэтому целлюлозу усваивать не умеет», — говорит эксперт.

Пучит, болит, проблемы со стулом — с такими проблемами сталкиваются многие. Тем не менее, доктор утверждает, что непереносимости овощей не бывает, если не брать во внимание аллергию.При этом клетчатка нам необходима. Она помогает очистить кишечник и «кормит» полезных микробов. Если после приема в пищу клетчатки человек чувствует себя нехорошо, необходимо выяснить причину. Их может быть несколько.Одна из причин — недостаточное потребление воды. Если клетчатки в организм поступает много, а воды мало, проблемы с кишечником неизбежны: запоров и болезненных ощущений не избежать. Минимальная норма воды — 1,5 литра в день.Второе важное правило — не впадать в крайности. К примеру, если ранее вы питались мясом, не стоит резко переходить на овощную диету. Избыток клетчатки — тоже плохо.Третий фактор — несвоевременное потребление клетчатки. У нее есть свойство раздражать стенки кишечника. Для здорового организма это хорошо: усиливается перестальтика и моторика. А вот в случае с воспаленным кишечником это крайне нежелательно. Это чревато не только болью, но и нарушением стула.Если вы чувствуете дискомфорт после употребления овощей, пройдите обследование: уместна будет колоноскопия и анализ на кальпротектин. Эти исследования помогут выявить первопричину большинства патологий.