Врач Дженкинс: стакан апельсинового сока может уменьшить воспаление и повысить иммунитет

«Это ключевые питательные вещества и биоактивные вещества в апельсиновом соке, которые делают его удобным и естественным средством для снижения или даже предотвращения воспаления, что способствует оптимальному иммунному здоровью».

«Согласно недавнему исследованию, добавление 150 мл чистого апельсинового сока в ваш ежедневный рацион может защитить вашу иммунную систему. Хотя многие из нас знают о витамине С, в апельсиновом соке есть несколько других полезных веществ, о которых многие люди даже не слышали».

«Витамин С влияет на воспаление, регулируя выработку цитокинов, и мы знаем, что слишком большое количество цитокинов может нанести ущерб состоянию воспаления», — заявил профессор Колдер. «Витамин С также помогает повысить уровень антител, поддерживая рост Т- и В-лимфоцитов».