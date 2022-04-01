Врач Дженкинс: стакан апельсинового сока может уменьшить воспаление и повысить иммунитет
Может ли стакан апельсинового сока помочь укрепить ваш иммунитет?
Врач общей практики доктор Гилл Дженкинс сказала:
«Это ключевые питательные вещества и биоактивные вещества в апельсиновом соке, которые делают его удобным и естественным средством для снижения или даже предотвращения воспаления, что способствует оптимальному иммунному здоровью».
Одного стакана популярного фруктового сока достаточно, чтобы выполнить один из пяти критериев NHS.
«Согласно недавнему исследованию, добавление 150 мл чистого апельсинового сока в ваш ежедневный рацион может защитить вашу иммунную систему. Хотя многие из нас знают о витамине С, в апельсиновом соке есть несколько других полезных веществ, о которых многие люди даже не слышали».
Новый отчет показал, что 47 процентов опрошенных сказали, что употребляли апельсиновый сок из-за содержания в нем витамина С.
Профессор Филип Колдер, соавтор доклада и профессор иммунологии питания в Саутгемптонском университете, поддержал точку зрения доктора Гилла.
«Витамин С влияет на воспаление, регулируя выработку цитокинов, и мы знаем, что слишком большое количество цитокинов может нанести ущерб состоянию воспаления», — заявил профессор Колдер. «Витамин С также помогает повысить уровень антител, поддерживая рост Т- и В-лимфоцитов».
Т- и В-лимфоциты — это типы лейкоцитов, которые «управляют и направляют наш иммунный ответ». Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Европейского общества клинического питания и метаболизма, витамин С играет «потенциальную защитную и терапевтическую роль» в борьбе с Covid».
Двумя выдающимися флавоноидами в апельсиновом соке являются гесперидин и нарингенин. Более того, употребление апельсинового сока позволяет флавоноидам более эффективно усваиваться организмом, чем если бы вы ели фрукты.
Ранее Медикфорум писал о повышенной кислотности желудка.
Гилл Дженкинс
Здоровье
Врач общей практики из Великобритании.
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