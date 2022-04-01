Смех может действовать как лекарство: объясняет эксперт
Смех действительно можно рассматривать как бесплатное лекарство и самое доступное средство для избавления от стресса, считает основатель медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович.
В интервью Саванович заметил, что многие возникающие у людей проблемы со здоровьем являются следствием гормональных нарушений, происходящих в организме под влиянием стресса. В частности, их провоцирует избыточное выделение стрессовых гормонов, включая кортизол.
«В стрессовых ситуациях организм вырабатывает специальные гормоны – кортизол и адреналин, избыток которых является причиной многих проблем со здоровьем, например, ведет к постоянным головным болям, нарушениям сна», - заметил Саванович.
Эксперт объяснил, что заставить организм прекратить выделять гормоны стресса каким-то волевым усилием невозможно. Но можно сделать так, чтобы последствия их выработки не стали для организма и здоровья слишком тяжелыми. Для этого необходимо предпринять действия, побуждающие ЦНС производить больше так называемых «гормонов радости» – дофамина, серотонина. Эти нейромедиаторы вырабатываются в моменты, когда человек испытывает позитивные эмоции: радость, удовлетворение, умиротворение, благодарность и т.п.
У каждого человека может быть хобби, какое-то занятие, позволяющие ему испытывать такие чувства. Для таких занятий нужно обязательно находить время – это очень полезно для сохранения здоровой психики. Также с подобной целью важно общаться с близкими, дорогими людьми, единомышленниками.
Самый простой способ существенно повысить уровни серотонина и дофамина – посмеяться.
«Смех гораздо полезнее, чем принято считать. Он укрепляет мышцы пресса, диафрагмы и желудка, дыхательная система начинает функционировать активнее. Также смех насыщает клетки организма кислородом – его эффект сопоставим с небольшой пробежкой», - сообщил Саванович.
В свою очередь, дофамин и серотонин, выделяемые при смехе, улучшают настроение, а также делают нервную систему более устойчивой к стрессовым событиям, подчеркнул он.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно активировать процессы самовосстановления в организме, помогающие ему лучше справляться с болезнями.
Валерий Саванович
Здоровье
основатель клинико-диагностической лаборатории
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