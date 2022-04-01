Смех может действовать как лекарство: объясняет эксперт

«В стрессовых ситуациях организм вырабатывает специальные гормоны – кортизол и адреналин, избыток которых является причиной многих проблем со здоровьем, например, ведет к постоянным головным болям, нарушениям сна», - заметил Саванович.

«Смех гораздо полезнее, чем принято считать. Он укрепляет мышцы пресса, диафрагмы и желудка, дыхательная система начинает функционировать активнее. Также смех насыщает клетки организма кислородом – его эффект сопоставим с небольшой пробежкой», - сообщил Саванович.