Что такое самоисцеление и как оно работает: профессор Тобиас Эш
Немецкий исследователь нейробиолог, профессор Тобиас Эш утверждает, что если правильно использовать систему вознаграждения в организме, это активирует механизмы самоисцеления.
Способности к самоисцелению звучит как что-то из области эзотерики, но на самом деле такая функция присуща практически всем. Если, например, порезать палец, то кровотечение через некоторое время остановится, а затем затянется и порез. Профессор Тобиас Эш, исследующий тему самоисцеления, считает, что такая способность может помогать людям легко переносить не только мелкие бытовые травмы, но и более серьезные заболевания.
«Каждое тело, каждый организм хочет жить. Вот почему он автоматически активирует собственную систему самовосстановления всякий раз, когда происходит сбой. Если имеющихся сил достаточно, он устраняется совершенно незаметно. Если недостаточно, то возникает болезнь», - рассказал ученый в интервью.
По словам профессора Эша, самоисцеление начинается в мозге. С ним тесно связана работа системы вознаграждения, которая высвобождает вещества, известные как «гормоны счастья» (например, серотонин) и воздействующие «прямо на клеточное ядро». В результате не только поднимется настроение, но и укрепляется иммунная система, подчеркивает нейробиолог
Но что стимулирует активность системы вознаграждения, побуждая ее производить необходимые для самоисцеления вещества?
Профессор Эш говорит, что чувство вины, внутреннее напряжение, меланхолия, депрессия, стресс являются самыми серьезными барьерами на этом пути. Ученый советует людям, которые склонны мрачно воспринимать окружающую жизнь, выделять те аспекты своего существования, которые связаны с чем-то позитивным, как можно чаще возвращаться к ним, концентрироваться на них.
«Мы должны учиться работать с системой вознаграждения и искать те сферы деятельности, которые позволяют нам испытывать светлые, позитивные чувства, давать облегчение от душевного гнета. Ускорить процесс помогают здоровый рацион, достаточное количество упражнений, хороший сон, медитация, стабильные социальные контакты», - резюмировал эксперт.
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Тобиас Эш (Tobias Esch)
Здоровье
профессор, нейробиолог, сотрудник Университета Виттен/Хердеке
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