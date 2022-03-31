Что такое самоисцеление и как оно работает: профессор Тобиас Эш

«Каждое тело, каждый организм хочет жить. Вот почему он автоматически активирует собственную систему самовосстановления всякий раз, когда происходит сбой. Если имеющихся сил достаточно, он устраняется совершенно незаметно. Если недостаточно, то возникает болезнь», - рассказал ученый в интервью.

«Мы должны учиться работать с системой вознаграждения и искать те сферы деятельности, которые позволяют нам испытывать светлые, позитивные чувства, давать облегчение от душевного гнета. Ускорить процесс помогают здоровый рацион, достаточное количество упражнений, хороший сон, медитация, стабильные социальные контакты», - резюмировал эксперт.