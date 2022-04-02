Врач Патчава: менее известные симптомы рака кишечника, которые важно заметить

«Хотя он может начаться в любой из этих двух областей, наиболее частым местом развития рака кишечника является прямая кишка. Существует распространенное заблуждение, что рак кишечника и рак толстой кишки — это разные вещи. Однако рак толстой кишки на самом деле является подгруппой рака кишечника. Рак кишечника — это термин, используемый для обозначения рака, возникающего в толстой кишке или прямой кишке».

Люди с раком кишечника могут иметь сочетание некоторых менее известных симптомов, им следует обратиться к врачу общей практики. К ним относятся кровь в стуле, ректальное кровотечение, стойкие изменения в работе кишечника, длящиеся более двух-трех недель, необъяснимая потеря веса, анемия, опухоль или боль в животе и утомляемость.Согласно исследованию рака, при диагностике на самой ранней стадии более девяти из десяти человек с раком кишечника выживают в течение пяти или более лет.Поэтому раннее выявление имеет решающее значение для хорошего прогноза. Поскольку апрель является месяцем осведомленности о раке кишечника, он предоставляет важную возможность помочь людям определить признаки и симптомы, чтобы помочь в раннем выявлении.Она сказала, что рак кишечника — это форма рака, которая может начаться либо в толстой кишке (то есть в кишечнике и толстой кишке), либо в прямой кишке.Ранее Медикфорум писал о признаках рака яичников.