Рак яичников: 3 признака, которые часто упускают из виду
Симптомы рака яичников часто упускают из виду, это подтверждается врачебной практикой.
Согласно медстатистике, рак яичников чаще поражает женщин определенной возрастной категории – после 45 лет. Считается, что его пусковым механизмом становятся гормональные изменения, происходящие в женском организме по мере приближения менопазуы и вступления в нее. Особенно внимательными к возможным признакам заболевания должны быть женщины, у которых в семье среди кровных родственниц диагностировались онкозаболевания, затрагивающие репродуктивные органы.
Но сами онкологи отмечают, что женщины часто упускают из виду симптомы, которые должны настораживать и служить поводом для обследования. Врачи называют основные признаки рака яичников, на которые слабому полу нужно обязательно обращать внимание, и которые часто недооцениваются, принимаются за менее опасные расстройства.
Вздутие живота. Стойкое вздутие может быть признаком рака яичников и не должно восприниматься легкомысленно, подчёркивают специалисты.
Боль в спине. Такую боль часто неверно истолковывают как проблему с мышцами или травмой, но если женщина испытывает постоянную боль в спине, важно обратиться к врачу.
Изменения в работе кишечника. Изменение привычного графика посещения туалета тоже может быть признаком физического недомогания. Такие состояния, как запор или диарея, нередко принимают за признаки пищеварительного дискомфорта, который со временем может пройти. Тем не менее, эти проблемы могут быть признаком рака яичников, и их также нельзя упускать из виду.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на больную щитовидную железу.
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