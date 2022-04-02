Повышенный холестерин может вызвать заболевание периферических артерий: признаки в ногах
Повышенный уровень холестерина рассматривается врачами как фактор некоторых проблем со здоровьем, включая заболевание периферических артерий (ЗПА).
ЗПА является заболеванием, развитие которого тесно связано с накоплением отложений холестерина в артериях, ограничивающим нормальное кровоснабжение. Многие медики считают ЗПА формой сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку их риск при этой проблеме начинает существенно возрастать. Чем дольше человек живет с ЗПА, которое не контролируется и не лечится, тем больше шансов, что однажды он пострадает из-за сердечного приступа, подчеркивают специалисты.
Заболевание периферических артерий возникает в конечностях, чаще всего от него страдают ноги.
«Признаки заболевания периферических артерий часто развиваются медленно. Их быстрое развитие или внезапное ухудшение может быть сигналом серьезной проблемы, требующей немедленного лечения», - заявили специалисты из службы здравоохранения NHS.
По их словам, при ЗПА холестериновые бляшки начинают множиться на стенках артерий ног, и их накопление ведет к развитию атеросклероза конечностей. Некоторые ощущения в ногах являются признаками этого неблагополучного процесса. Вот на что эксперты советуют обращать внимание.
- Во время ходьбы в ногах возникает боль, которая может варьироваться от легкой до сильной, но проходит за несколько минут, когда ногам дают отдохнуть.
- Болевым синдромом часто поражаются одновременно обе ноги, хотя усиливаться боль может только в одной конечности.
- На ногах и ступнях выпадают волосы.
- Человек ощущает в ногах онемение или слабость.
- Ногти на ногах становятся ломкими, медленно растут.
- Кожные повреждения, возникающие на конечностях, долго не заживают.
Ранее портал MedikForum.ru писал о «необычном ощущении» в пальцах, которое может оказаться признаком повышенного уровня холестерина в крови.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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