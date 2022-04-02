Повышенный холестерин может вызвать заболевание периферических артерий: признаки в ногах

«Признаки заболевания периферических артерий часто развиваются медленно. Их быстрое развитие или внезапное ухудшение может быть сигналом серьезной проблемы, требующей немедленного лечения», - заявили специалисты из службы здравоохранения NHS.

Во время ходьбы в ногах возникает боль, которая может варьироваться от легкой до сильной, но проходит за несколько минут, когда ногам дают отдохнуть.

Болевым синдромом часто поражаются одновременно обе ноги, хотя усиливаться боль может только в одной конечности.

На ногах и ступнях выпадают волосы.

Человек ощущает в ногах онемение или слабость.

Ногти на ногах становятся ломкими, медленно растут.

Кожные повреждения, возникающие на конечностях, долго не заживают.