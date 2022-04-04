Новое лечение Альцгеймера: «нейротоксичные» химические вещества вызывают деменцию
В предыдущие годы деменция рассматривалась как неизбежная часть старения, что-то, что происходит, когда кто-то становится старше. Сегодня мир другой, сегодня наука говорит нам, что деменция — это болезнь, и ее можно лечить. Исследователи из биотехнологической фирмы Neuro-Bio говорят, что они обнаружили то, что может стать первым эффективным средством лечения деменции после того, как они обнаружили «нейротоксичное» химическое вещество, вызывающее болезнь.
Если это лечение будет развернуто, оно может принести облегчение тысячам пациентов, живущих с этой болезнью.
Один из ученых, стоящих за исследованием, Сьюзен Гринфилд, сказала, что исследование приведет к изменению парадигмы в способах лечения этого состояния.
Гринфилд говорит:
«Большинство ученых давно считают, что причиной заболевания являются амилоидные бляшки. Но мы считаем, что амилоидные бляшки накапливаются после того, как началась дегенерация мозга».
Причина, по которой другие методы лечения не работают, говорит Гринфилд, заключается в том, что «к тому времени, когда вы видите бляшки, лошадь уже убегает».
Лечение Neuro-Bio фокусируется на клетках в центре мозга, известном как изодендритное ядро; у пациентов с болезнью Альцгеймера именно эти клетки чаще всего начинают умирать первыми.
Хотя ученые не знают, почему начинается этот процесс, Neuro-Bio заявляет, что нашла молекулу, ответственную за лавинообразный эффект умирания клеток.
Рассматриваемая молекула известна как T14, и препарат Neuro-Bio, применяемый в виде назального спрея, направлен на ограничение ущерба, причиняемого этой молекулой.
Профессор старческой психиатрии Калифорнийского университета Лондона Роберт Ховард так прокомментировал результаты:
«Пока мы не знаем, что лекарство безопасно и эффективно для людей, рано радоваться. Но это правда, что амилоидные препараты не дали того положительного эффекта, на который рассчитывало сообщество больных болезнью Альцгеймера».
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Сьюзен Гринфилд
Здоровье
Английская учёная, писательница и член Палаты Лордов. Она специализируется в области физиологии мозга и участвовала в исследованиях болезней Паркинсона и Альцгеймера. До 2010 года являлась директором Королевского института Великобритании.
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