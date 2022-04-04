Новое лечение Альцгеймера: «нейротоксичные» химические вещества вызывают деменцию

«Большинство ученых давно считают, что причиной заболевания являются амилоидные бляшки. Но мы считаем, что амилоидные бляшки накапливаются после того, как началась дегенерация мозга».

Лечение Neuro-Bio фокусируется на клетках в центре мозга, известном как изодендритное ядро; у пациентов с болезнью Альцгеймера именно эти клетки чаще всего начинают умирать первыми.

«Пока мы не знаем, что лекарство безопасно и эффективно для людей, рано радоваться. Но это правда, что амилоидные препараты не дали того положительного эффекта, на который рассчитывало сообщество больных болезнью Альцгеймера».