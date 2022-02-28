Деменция: употребление большего количества этого типа пищи может снизить риск
В настоящее время нет лекарства от деменции. Несмотря на это, есть надежда, что рано или поздно появятся новые методы лечения. Доктор Кара Крофт из организации Race Against Dementia сказала, что, по ее мнению, в течение следующих 10 лет будет возможно новое лечение или лекарство. Гораздо больше людей и гораздо больше семей будут проходить через невообразимые страдания, которые влечет за собой слабоумие.
Однако это изменилось. Деменция теперь больше не рассматривается как естественная часть старения, она признана болезнью и, как таковая, поддается лечению и излечению.
Однако деменция — это не просто одно из состояний, это общий термин для ряда состояний, включая болезнь Альцгеймера, деменцию с тельцами Леви, сосудистую деменцию и деменцию с тельцами Леви. Каждая из этих форм деменции имеет разные причины, и каждая из них требует уникального лечения, специально разработанного для борьбы с их воздействием на пациента.
В рамках расширения понимания учеными деменции они начинают разрабатывать теории не только о том, как лечить деменцию, но и о том, как предотвратить развитие этого состояния.
По данным Dementia UK, потребление большего количества растворимой клетчатки может снизить риск развития деменции у человека.
Исследование пришло к выводу:
«Потребление пищевых волокон, особенно растворимых, было обратно связано с риском инвалидизирующей деменции».
Ранее Медикфорум писал о защите от диабета.
Dementia UK
Здоровье
Благотворительная организация, которая предоставляет помощь людям, страдающим деменцией, и их семьям.
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