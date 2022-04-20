Деменция: метформин и физкультура снижают риск дегенерации мозга - симптомы
Мировой подход к лечению деменции за последние годы изменился. В прошлом это рассматривалось как неизбежная часть старения; что по мере того, как тело угасало, увядал и ум. Теперь наука изменилась, и деменция известна не как часть старения, а как болезнь, которую можно лечить.
Частью поиска новых методов лечения деменции является поиск лекарств от других состояний.
Это произошло во время пандемии COVID-19, когда было обнаружено, что дексаметазон, дешевое противовоспалительное средство, очень эффективно лечит Covid.
Исследователи обнаружили, что метформин — препарат, используемый для лечения диабета второго типа — может оказывать нейропротекторное действие. Результаты показали, что это может быть связано со снижением риска нейродегенеративных заболеваний после того, как человек использовал его в течение как минимум четырех лет.
Метформин обычно используется для лечения диабета, состояния, которое сопряжено с повышенным риском нейродегенеративных заболеваний.
Авторы обнаружили, что нейропротекторный эффект увеличивается при длительном применении препарата. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить потенциальное профилактическое воздействие метформина на деменцию.
Между тем, новое исследование показало, что физические упражнения могут снизить риск развития деменции. Французские исследователи опубликовали свои результаты в журнале Neurology и определили, как физические упражнения могут снизить риск развития деменции.
Исследователи определили четыре признака целостности мозга, связанных с физическими упражнениями. Это включало большую целостность белого вещества, части мозга, отвечающей за обучение и общение.
Ранее Медикфорум писал о симптомах деменции.
Dementia UK
Здоровье
Благотворительная организация, которая предоставляет Admiral Nurses семьям, в которых есть член семьи страдающий деменцией.
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