Социальные сети влияют на психическое здоровье девочек раньше, чем мальчиков
После более чем двух лет неопределенности, потрясений и потрясений молодые люди Британии испытывают психологический стресс. Были затронуты почти все сферы их жизни, и в результате у многих развились психические расстройства, такие как тревога и стресс. Свою роль в этом ухудшении психического здоровья сыграли социальные сети. Психологи говорят, что когда дело доходит до этой области, девочки могут пострадать раньше, чем мальчики.
Психологи говорят, что платформы социальных сетей могут влиять на психическое благополучие детей разного возраста в зависимости от их пола.
Исследователи обнаружили, что девочки, проводившие больше времени в социальных сетях в возрасте от 11 до 13 лет, год спустя были менее довольны своей жизнью.
То же самое произошло у мальчиков в возрасте 14-15 лет.
Хотя социальные сети были средой, в которой это произошло, не было обнаружено никакой связи между социальными сетями и благополучием в других возрастах, кроме тех, кому исполнилось 19 лет; в этом возрасте также обнаружено падение удовлетворенности жизнью после употребления.
Доктор Эми Орбен, психолог-экспериментатор из Кембриджского университета, сказала о результатах:
«Мы обнаружили, что существуют определенные возрастные различия между полами, когда социальные сети в большей степени предсказывают удовлетворенность жизнью».
Цель исследования заключалась в выявлении связи между социальными сетями и увеличением числа молодых людей, обращающихся за лечением психических заболеваний.
Они обнаружили, что в определенном возрасте использование социальных сетей было связано с падением удовлетворенности жизнью примерно через год. Более широкое использование социальных сетей было связано с более низкой удовлетворенностью жизнью год спустя.
В исследовании не делается вывод о том, что социальные сети наносят вред психическому благополучию. Однако исследователи предполагают, что могут быть «окна уязвимости», которые появляются в разное время у мальчиков и девочек. Более высокий уровень депрессии среди девочек связан с тем, сколько времени они проводят в социальных сетях.
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Эми Орбен
Здоровье
Британский психолог-экспериментатор, руководитель группы MRC Cognition and Brain Sciences Unit.
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