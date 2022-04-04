Социальные сети влияют на психическое здоровье девочек раньше, чем мальчиков

«Мы обнаружили, что существуют определенные возрастные различия между полами, когда социальные сети в большей степени предсказывают удовлетворенность жизнью».

Психологи говорят, что платформы социальных сетей могут влиять на психическое благополучие детей разного возраста в зависимости от их пола.Исследователи обнаружили, что девочки, проводившие больше времени в социальных сетях в возрасте от 11 до 13 лет, год спустя были менее довольны своей жизнью.То же самое произошло у мальчиков в возрасте 14-15 лет.Хотя социальные сети были средой, в которой это произошло, не было обнаружено никакой связи между социальными сетями и благополучием в других возрастах, кроме тех, кому исполнилось 19 лет; в этом возрасте также обнаружено падение удовлетворенности жизнью после употребления.Доктор Эми Орбен, психолог-экспериментатор из Кембриджского университета, сказала о результатах:Цель исследования заключалась в выявлении связи между социальными сетями и увеличением числа молодых людей, обращающихся за лечением психических заболеваний.Они обнаружили, что в определенном возрасте использование социальных сетей было связано с падением удовлетворенности жизнью примерно через год. Более широкое использование социальных сетей было связано с более низкой удовлетворенностью жизнью год спустя.В исследовании не делается вывод о том, что социальные сети наносят вред психическому благополучию. Однако исследователи предполагают, что могут быть «окна уязвимости», которые появляются в разное время у мальчиков и девочек. Более высокий уровень депрессии среди девочек связан с тем, сколько времени они проводят в социальных сетях.Ранее Медикфорум писал о пользе кофе.