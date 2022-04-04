Как прожить дольше: вегетарианцы реже преждевременно умирают

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Как прожить дольше: вегетарианцы реже преждевременно умирают

Некоторые исследования показали, что вегетарианская диета может помочь людям в достижении этой цели.

В одном сравнительном исследовании отмечается, что некоторые данные свидетельствуют о том, что вегетарианские диеты могут быть связаны со снижением смертности, но эта связь не установлена. Исследование было направлено на оценку связи между вегетарианскими моделями питания и смертностью.

В проспективном когортном исследовании было рассмотрено в общей сложности 96 469 мужчин и женщин в период с 2002 по 2007 год, из которых после исключения осталась аналитическая выборка из 73 308 участников.
Диета оценивалась на исходном уровне с помощью количественного опросника частоты приема пищи и подразделялась на пять моделей питания: невегетарианская, полувегетарианская, песко-вегетарианская, лакто-ово-вегетарианская и веганская. Исследователи изучили взаимосвязь между вегетарианскими моделями питания и смертностью от всех и конкретных причин.

«Были обнаружены значительные связи с вегетарианской диетой в отношении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, смертности от несердечно-сосудистых заболеваний, почечной смертности и эндокринной смертности».

Ассоциации у мужчин были крупнее и чаще значимы, чем у женщин.

В нем добавляется:
«Вегетарианские диеты связаны с более низкой смертностью от всех причин и с некоторым снижением смертности от конкретных причин. Результаты оказались более надежными у мужчин. Эти благоприятные ассоциации должны быть тщательно рассмотрены теми, кто предлагает рекомендации по питанию».

В NHS отмечают, что для вегетарианцев, употребляющих молочные продукты и яйца, здоровая диета такая же, как и для всех остальных, но без мяса и рыбы.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

Теги : веганская диета, продолжительность жизни, исследование