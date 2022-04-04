Как прожить дольше: вегетарианцы реже преждевременно умирают

«Были обнаружены значительные связи с вегетарианской диетой в отношении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, смертности от несердечно-сосудистых заболеваний, почечной смертности и эндокринной смертности».

«Вегетарианские диеты связаны с более низкой смертностью от всех причин и с некоторым снижением смертности от конкретных причин. Результаты оказались более надежными у мужчин. Эти благоприятные ассоциации должны быть тщательно рассмотрены теми, кто предлагает рекомендации по питанию».