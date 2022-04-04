Омикрон: чихание и мышечная боль среди 8-ми симптомов
Хотя вероятность тяжелого заболевания снижается, заражение все же возможно — даже после получения полного курса мРНК-вакцин. У тех, кто заражается омикронным вариантом COVID-19, более вероятно появление восьми симптомов.
Основываясь на норвежском исследовании ученые выявили восемь симптомов Omicron, наблюдаемых в небольшой выборке.
Исследование проводилось на группе из 117 гостей, посетивших вечеринку в ноябре 2021 года, где была зарегистрирована вспышка Omicron. Из этих гостей было опрошено 111 человек, у 66 из которых был подтвержденный случай COVID-19, а у 15 — возможный случай.Из всех опрошенных пациентов 89 процентов получили полный курс мРНК-вакцины, но ни один из них не получил повторную прививку. Восемь ключевых симптомов, выявленных среди участников с подтвержденным случаем Covid, включали кашель, насморк, утомляемость, боль в горле, головную боль, мышечную боль, лихорадку и чихание.
Исследователи отметили, что кашель, насморк и усталость были одними из наиболее распространенных симптомов среди полностью привитых. В исследовании, проведенном приложением Zoe Covid в начале этого года, исследователи не обнаружили очевидной разницы в профиле симптомов Delta и его предшественника Delta. Анализ выявил насморк, головную боль, усталость, чихание и боль в горле как симптомы коронавируса.
Однако гораздо реже сообщалось о потере обоняния и вкуса у пациентов с подозрением на омикронную инфекцию.
Хотя Омикрон может показаться многим из нас скорее простудой, он все же может госпитализировать и убивать людей или оставлять их страдать с долгосрочными симптомами, которые нарушают их повседневную жизнь.
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ZOE COVID Study
Здоровье
Некоммерческая инициатива, запущенная в конце марта 2020 года для поддержки жизненно важных исследований COVID-19. Приложение было запущено компанией ZOE , занимающейся научными исследованиями в области здравоохранения, с научным анализом, предоставленным Королевским колледжем Лондона.
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