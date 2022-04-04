Омикрон: чихание и мышечная боль среди 8-ми симптомов

ZOE COVID Study

Здоровье

Некоммерческая инициатива, запущенная в конце марта 2020 года для поддержки жизненно важных исследований COVID-19. Приложение было запущено компанией ZOE , занимающейся научными исследованиями в области здравоохранения, с научным анализом, предоставленным Королевским колледжем Лондона.