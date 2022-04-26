8 симптомов Омикрона, поражающих полностью привитых

«Вакцины против коронавируса (COVID-19) безопасны и эффективны. Они дают вам лучшую защиту от COVID-19».

Кашель

Насморк

Усталость

Больное горло

Головная боль

Боль в мышцах

Высокая температура

Чихание

«Если предположить, что воздействие произошло на вечеринке, инкубационный период для симптоматических случаев варьировался от нуля до восьми дней, в среднем три дня».