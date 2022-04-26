8 симптомов Омикрона, поражающих полностью привитых
Хотя вакцина помогает против вируса, все же можно заразиться и иметь симптомы. Действительно, некоторые исследования выявили восемь ключевых признаков у инфицированных Omicron.
Исследование проводилось в Норвегии. Оно изучало гостей на вечеринке в ноябре 2021 года, где произошла вспышка Омикрона. Всего в интервью приняли участие 111 из 117 участников, что составляет 95 процентов. Все они были на одной вечеринке в Осло.
Из 111 опрошенных гостей у 66 было подтверждено наличие Covid, а еще у 15, возможно, тоже был вирус. Исследователи обнаружили, что 89% участников исследования получили две дозы вакцины против Covid. Несмотря на то, что они были полностью вакцинированы, группа испытала несколько симптомов штамма Omicron.
Национальная служба здравоохранения объясняет:
«Вакцины против коронавируса (COVID-19) безопасны и эффективны. Они дают вам лучшую защиту от COVID-19».
Действительно, орган здравоохранения объясняет, что любой, кто заразится COVID-19 , может серьезно заболеть или иметь долгосрочные последствия. Хотя вакцина может не остановить инфекцию, исследования показали, что вакцины помогают снизить риск серьезного заболевания или смерти от COVID-19.
Согласно полученным данным, у группы полностью вакцинированных участников вечеринок было восемь основных симптомов.
Согласно исследованиям, это были следующие признаки:
- Кашель
- Насморк
- Усталость
- Больное горло
- Головная боль
- Боль в мышцах
- Высокая температура
- Чихание
«Если предположить, что воздействие произошло на вечеринке, инкубационный период для симптоматических случаев варьировался от нуля до восьми дней, в среднем три дня».
Ранее Медикфорум писал об аневризме головного мозга.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Оставить комментарий