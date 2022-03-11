Упражнения помогают бороться с долгосрочными последствиями COVID
Для длительного течения COVID характерно присутствие постоянного воспаление, которое может привести к развитию диабета и депрессии через несколько месяцев после выздоровления человека от вируса. Помочь могут физические упражнения. Ранее ученые объяснили, какая группа крови повышает вероятность тяжелого течения COVID-19.
«Мы знаем, что длительный COVID вызывает депрессию, и мы знаем, что он может повышать уровень глюкозы в крови до такой степени, что у людей развивается диабетический кетоацидоз, потенциально опасное для жизни состояние, распространенное среди людей с диабетом 1 типа, — рассказывает доктор Кандида Ребелло, научный сотрудник Пеннингтонского центра биомедицинских исследований. — Упражнения могут помочь. Они снимают воспаление, которое приводит к повышению уровня глюкозы в крови, развитию и прогрессированию диабета и клинической депрессии».
Неясно, сколько людей страдает от длительного течения COVID. По разным данным показатель варьируется от 15 до 80 процентов инфицированных. Затяжной COVID вызывает совокупность изнурительных симптомов, включая спутанность сознания, мышечную боль и усталость, которые могут длиться месяцами после того, как человек выздоравливает от первоначальной инфекции. Например, человек может легко перенести COVID-19, но через шесть месяцев у него разовьется диабет.
Ученые подчеркивают, что физические упражнения исправляют ситуацию. При этом не обязательно сильно напрягаться. Медленная ходьба тоже считается тренировкой. В идеале нужно заниматься по 30 минут в день.
Кандида Ребелло
Здоровье
Доктор, научный сотрудник Пеннингтонского центра биомедицинских исследований
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