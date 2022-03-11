Упражнения помогают бороться с долгосрочными последствиями COVID

«Мы знаем, что длительный COVID вызывает депрессию, и мы знаем, что он может повышать уровень глюкозы в крови до такой степени, что у людей развивается диабетический кетоацидоз, потенциально опасное для жизни состояние, распространенное среди людей с диабетом 1 типа, — рассказывает доктор Кандида Ребелло, научный сотрудник Пеннингтонского центра биомедицинских исследований. — Упражнения могут помочь. Они снимают воспаление, которое приводит к повышению уровня глюкозы в крови, развитию и прогрессированию диабета и клинической депрессии».

Для длительного течения COVID характерно присутствие постоянного воспаление, которое может привести к развитию диабета и депрессии через несколько месяцев после выздоровления человека от вируса. Помочь могут физические упражнения. Ранее ученые объяснили , какая группа крови повышает вероятность тяжелого течения COVID-19.Неясно, сколько людей страдает от длительного течения COVID. По разным данным показатель варьируется от 15 до 80 процентов инфицированных. Затяжной COVID вызывает совокупность изнурительных симптомов, включая спутанность сознания, мышечную боль и усталость, которые могут длиться месяцами после того, как человек выздоравливает от первоначальной инфекции. Например, человек может легко перенести COVID-19, но через шесть месяцев у него разовьется диабет.Ученые подчеркивают, что физические упражнения исправляют ситуацию. При этом не обязательно сильно напрягаться. Медленная ходьба тоже считается тренировкой. В идеале нужно заниматься по 30 минут в день.