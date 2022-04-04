Больное сердце: вот что означает, если вы чувствуете «трепетание в груди»
Клиника Майо говорит: «Нарушения сердечного ритма (сердечные аритмии) возникают, когда электрические сигналы, координирующие сердечные сокращения, не работают должным образом. Неправильная передача сигналов заставляет сердце биться слишком быстро (тахикардия), слишком медленно (брадикардия) или нерегулярно».
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) говорят, что чувство трепетания в груди, учащенное сердцебиение являются признаком болезни сердца.
Заболевания сердца также охватывают состояния, которые влияют на сердечную мышцу, клапаны или вызывают аномальные ритмы. CDC говорит:
«Иногда болезни сердца могут быть «молчаливыми» и не диагностироваться до тех пор, пока у человека не появятся признаки или симптомы сердечного приступа, сердечной недостаточности или аритмии».
Организация предполагает, что когда эти события происходят, симптомы могут включать одышку, усталость или отек ступней, лодыжек, ног, живота или шейных вен.
Риск сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить, если вести здоровый образ жизни, и есть определенные продукты, которых следует избегать или сокращать.
Исследования продолжаются, но рекомендации сосредоточены на ряде пищевых продуктов и пищевых групп, которые следует включать или сокращать.
«Здоровая диета может помочь снизить риск развития ишемической болезни сердца и остановить набор веса, снижая риск диабета и высокого кровяного давления».
Ранее Медикфорум писал о пользе кофе для сердца.
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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