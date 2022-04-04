Больное сердце: вот что означает, если вы чувствуете «трепетание в груди»

«Иногда болезни сердца могут быть «молчаливыми» и не диагностироваться до тех пор, пока у человека не появятся признаки или симптомы сердечного приступа, сердечной недостаточности или аритмии».

«Здоровая диета может помочь снизить риск развития ишемической болезни сердца и остановить набор веса, снижая риск диабета и высокого кровяного давления».