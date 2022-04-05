Три расстройства, приближающие инфаркт
Самые разные состояния связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но существуют три их ключевых фактора риска. Если вы имеется какие-либо из них, более тщательно следите за начальными симптомами инфарктов.
Гипертония
Высокое артериальное давление или гипертония является одним из наиболее распространенных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертония возникает, когда давление крови на стенки артерий и других кровеносных сосудов слишком велико, что приводит к уменьшению притока крови и кислорода к сердцу. Это еще и крупнейший единичный фактор риска инсульта. Гипертоники должны обязательно контролировать давление и принимать необходимые лекарства.
Повышенный уровень холестерина
Существует два различных типа холестерина - холестерин ЛПНП (липопротеин низкой плотности) и холестерин ЛПВП (липопротеин высокой плотности). ЛПНП или липопротеины низкой плотности — это то, что мы называем «плохим» холестерином. У человека, имеющего повышенный показатель ЛПНП, обычно в артериях скапливаются атеросклеротические бляшки, что опасно для сердца. Поэтому «плохой» холестерин в артериях может сужать кровеносные сосуды, уменьшая приток крови к сердцу, мозгу, почкам и другим частям тела.
Сахар в крови
Россия уже становится известна миру, как страна с очень большим количеством пациентов, страдающих от высокого уровня сахара в крови. Диабет или предддиабет могут серьезно повредить и сузить артерии в долгосрочной перспективе. Обычно это происходит потому, что диабет приводит к накоплению сахара в крови, провоцируя закупорки кровеносных сосудов, несущих кровь к сердцу и от него. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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