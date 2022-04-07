Статины: головокружение может быть побочным эффектом
Важно различать хороший холестерин и плохой холестерин. Хороший холестерин – это липопротеины высокой плотности (ЛПВП); этот тип холестерина необходим организму для общего состояния здоровья. С другой стороны, плохой холестерин известен как липопротеин низкой плотности (ЛПНП); это вызывает накопление бляшек в артериях, повышение артериального давления и риск сердечных заболеваний.
Статины помогают лечить высокий уровень холестерина ЛПНП.
Однако, как и все лекарства, статины могут вызывать ряд побочных эффектов, включая головокружение.
Другие распространенные побочные эффекты, которые могут возникнуть:
- Головная боль
- Тошнота
- Чувство необычной усталости или физической слабости
- Запор
- Диарея
- Расстройство желудка
- Мышечная боль
- Проблемы со сном
- Низкий уровень тромбоцитов в крови
Список всех возможных симптомов будет указан на листке-вкладыше, который прилагается к лекарству.
Если возникает побочный эффект, которого нет в списке, у пациента есть возможность обратиться за помощью в виде схемы желтой карты.
Между тем, у человека есть и другие способы снизить уровень холестерина, кроме лекарств. Изменение диеты — один из самых простых способов снизить уровень холестерина.
Национальная служба здравоохранения рекомендует употреблять больше жирной рыбы, коричневого риса, хлеба, макарон, орехов, семян, фруктов и овощей и сократить количество продуктов с высоким содержанием жира и сахара.
Ранее Медикфорум писал о продуктах богатых магния.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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