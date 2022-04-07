Статины: головокружение может быть побочным эффектом

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Статины: головокружение может быть побочным эффектом

Важно различать хороший холестерин и плохой холестерин. Хороший холестерин – это липопротеины высокой плотности (ЛПВП); этот тип холестерина необходим организму для общего состояния здоровья. С другой стороны, плохой холестерин известен как липопротеин низкой плотности (ЛПНП); это вызывает накопление бляшек в артериях, повышение артериального давления и риск сердечных заболеваний. 

Статины помогают лечить высокий уровень холестерина ЛПНП.

Однако, как и все лекарства, статины могут вызывать ряд побочных эффектов, включая головокружение.

Другие распространенные побочные эффекты, которые могут возникнуть:

  • Головная боль
  • Тошнота
  • Чувство необычной усталости или физической слабости
  • Запор
  • Диарея
  • Расстройство желудка 
  • Мышечная боль
  • Проблемы со сном
  • Низкий уровень тромбоцитов в крови

Список всех возможных симптомов будет указан на листке-вкладыше, который прилагается к лекарству.

Если возникает побочный эффект, которого нет в списке, у пациента есть возможность обратиться за помощью в виде схемы желтой карты.

Между тем, у человека есть и другие способы снизить уровень холестерина, кроме лекарств. Изменение диеты — один из самых простых способов снизить уровень холестерина.

Национальная служба здравоохранения рекомендует употреблять больше жирной рыбы, коричневого риса, хлеба, макарон, орехов, семян, фруктов и овощей и сократить количество продуктов с высоким содержанием жира и сахара.

Ранее Медикфорум писал о продуктах богатых магния.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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