Повышенный холестерин: этот дешевый продукт снижает уровень «плохого» холестерина

«Влияние приема чеснока на снижение общего холестерина и липопротеинов низкой плотности более заметно при более низкой дозировке и более длительном приеме, особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Высокое кровяное давление может резко увеличить риск сердечного приступа или инсульта. Следовательно, важно поддерживать низкий уровень холестерина, чтобы предотвратить повреждающие сердечно-сосудистые события.Исследования подтвердили эффективность чеснока в снижении уровня холестерина.Согласно 22 проанализированным исследованиям, было обнаружено, что чеснок эффективен для снижения общего холестерина и липопротеинов низкой плотности. Липопротеин низкой плотности является одним из двух типов холестерина, другой известен как липопротеин высокой плотности.В то время как липопротеины высокой плотности необходимы для общего состояния здоровья, липопротеины низкой плотности накапливаются в виде бляшек в артериях, вызывая высокое кровяное давление.В случае неэффективности этих методов пациентам могут быть назначены статины. Это препараты, предназначенные для снижения уровня холестерина, вырабатываемого в печени.Ранее Медикфорум писал о синдроме беспокойных ног.