Как проявляется рак: симптомом могут быть синяки в «необычных местах»

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синяк

Возникающие на теле синяки часто воспринимаются как результат ушиба, но иногда причиной их появления становится раковое заболевание.

Умение распознавать симптомы рака может стать ключом к успешному лечению болезни благодаря его своевременной диагностике. В число признаков, которыми могут проявляться разные виды рака, входят усталость, потеря веса. Рассказывая об этом, врачи также призывают обращать пристальное внимание на появление синяков, поскольку в некоторых случаях за ними скрывается вовсе не случайная травма, а рак.

Прежде всего, настораживать должны синяки в необычных местах.

«Синяк на вашей голени, возникший от удара о мебель, – это вполне нормальное явление. Но внезапное появление большого количества синяков в необычных местах тела, которые не подвергались ушибам, может указывать на различные виды рака крови», - напоминают ученые  Калифорнийского университета.

Специалисты поясняют, что люди, заболевающие раком крови, становятся склонными к синякам, потому что их организм не вырабатывает достаточное количество тромбоцитов – клеток крови, обеспечивающих сворачивание крови и прекращение кровотечения при происходящем повреждении кровеносных сосудов.

Но на сегодня медикам известны более 100 различных типов рака крови, и кровоподтеки, возникающие в случае этого заболевания, тоже отличаются вариативностью.

Вот что может происходить,
  • Могут возникать гепатомы – такой тип синяков, когда с характерным изменением цвета кожи образуется отек, шишка.
  • Также возможны петехии – множественные крошечные красные пятна, которые собираются вместе как сыпь.
  • Еще один вариант – необычайно большие синяки,  которые кажутся более серьезными, чем обычно.
  • У некоторых людей может идти кровь из носа, в то время как другие замечают кровотечение в деснах.
  • Иногда при лейкозе кровь появляется в стуле.
Другие симптомы. В случае рака крови, помимо синяков могут проявляться такие симптомы, как сильная усталость, потеря веса, ночная потливость, увеличение лимфатических узлов, повторяющиеся инфекции, потеря веса.

Медики констатируют, что рак крови может возникнуть в любом возрасте, но особенно существенно риск этого заболевания повышается после 50 лет. В ряде случаев признаки заболевания отличаются медленным развитием, оно может занимать годы.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подергивание глаза может быть признаком серьезных заболеваний.

Калифорнийский университет в Сан-Франциско (University of California San Francisco или UCSF )

Здоровье

государственный университет в США, один из ведущих центров мира в области медицинских исследований

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