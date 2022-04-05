Как проявляется рак: симптомом могут быть синяки в «необычных местах»
Возникающие на теле синяки часто воспринимаются как результат ушиба, но иногда причиной их появления становится раковое заболевание.
Умение распознавать симптомы рака может стать ключом к успешному лечению болезни благодаря его своевременной диагностике. В число признаков, которыми могут проявляться разные виды рака, входят усталость, потеря веса. Рассказывая об этом, врачи также призывают обращать пристальное внимание на появление синяков, поскольку в некоторых случаях за ними скрывается вовсе не случайная травма, а рак.
Прежде всего, настораживать должны синяки в необычных местах.
«Синяк на вашей голени, возникший от удара о мебель, – это вполне нормальное явление. Но внезапное появление большого количества синяков в необычных местах тела, которые не подвергались ушибам, может указывать на различные виды рака крови», - напоминают ученые Калифорнийского университета.
Специалисты поясняют, что люди, заболевающие раком крови, становятся склонными к синякам, потому что их организм не вырабатывает достаточное количество тромбоцитов – клеток крови, обеспечивающих сворачивание крови и прекращение кровотечения при происходящем повреждении кровеносных сосудов.
Но на сегодня медикам известны более 100 различных типов рака крови, и кровоподтеки, возникающие в случае этого заболевания, тоже отличаются вариативностью.
Вот что может происходить,
- Могут возникать гепатомы – такой тип синяков, когда с характерным изменением цвета кожи образуется отек, шишка.
- Также возможны петехии – множественные крошечные красные пятна, которые собираются вместе как сыпь.
- Еще один вариант – необычайно большие синяки, которые кажутся более серьезными, чем обычно.
- У некоторых людей может идти кровь из носа, в то время как другие замечают кровотечение в деснах.
- Иногда при лейкозе кровь появляется в стуле.
Медики констатируют, что рак крови может возникнуть в любом возрасте, но особенно существенно риск этого заболевания повышается после 50 лет. В ряде случаев признаки заболевания отличаются медленным развитием, оно может занимать годы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подергивание глаза может быть признаком серьезных заболеваний.
Калифорнийский университет в Сан-Франциско (University of California San Francisco или UCSF )
Здоровье
государственный университет в США, один из ведущих центров мира в области медицинских исследований
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