Как проявляется рак: симптомом могут быть синяки в «необычных местах»

«Синяк на вашей голени, возникший от удара о мебель, – это вполне нормальное явление. Но внезапное появление большого количества синяков в необычных местах тела, которые не подвергались ушибам, может указывать на различные виды рака крови», - напоминают ученые Калифорнийского университета.

Могут возникать гепатомы – такой тип синяков, когда с характерным изменением цвета кожи образуется отек, шишка.

Также возможны петехии – множественные крошечные красные пятна, которые собираются вместе как сыпь.

Еще один вариант – необычайно большие синяки, которые кажутся более серьезными, чем обычно.

У некоторых людей может идти кровь из носа, в то время как другие замечают кровотечение в деснах.

Иногда при лейкозе кровь появляется в стуле.